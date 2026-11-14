Tiger Attack: वाघाने चिमुरड्याला जबड्यात पकडून नेले, बहीण वाचली, पाळण्यातला भाऊ दगावला; भंडाऱ्याच्या तिर्रीची घटना

पवनी : घरात शिरलेल्या पट्टेदार वाघाने सहा महिन्यांच्या चिमुरड्यावर झडप घालून त्याला जबड्यात पकडून नेले. वाघाच्या दातांनी गळ्याला गंभीर दुखापत झाल्याने चिमुरड्याचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी ६.३० वाजताच्या सुमारास अड्याळ वनपरिक्षेत्रातील तिर्री येथे ही काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली. .या घटनेने संपूर्ण परिसर हादरला असून गावात शोककळा पसरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अभिमन बोंद्रे यांचा सहा महिन्यांचा मुलगा आणि त्याच्या दोन बहिणी घरात असताना मागील दारातून पट्टेदार वाघाने अचानक प्रवेश केला. सुरवातीला वाघाने एका मुलीवर झडप घालण्याचा प्रयत्न केला. .मात्र, प्रसंगावधान राखत तिने तेथून पळ काढल्याने ती बचावली. त्यानंतर वाघाने पाळण्यात असलेल्या चिमुरड्यावर झडप घातली आणि त्याला जबड्यात पकडून घराबाहेर नेले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वनविभाग आणि पोलिस प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली असून गावात बंदोबस्त तैनात केला आहे..वाघाच्या दहशतीने ग्रामस्थ भयभीतघटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. परिसरात यापूर्वीही वाघाचा वावर असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी बोंदरे यांच्या घरामागे सलग तीन दिवस वाघिणीचा वावर होता, असे सांगण्यात येते. तसेच परिसरात ‘त्रिशूळ’ नावाचा वाघ सोडण्यात आल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.