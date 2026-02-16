Chandrapur Accident: भाविकांचे वाहन उलटले, एक ठार, सतरा जखमी; भटाळा येथे गेले होते दर्शनासाठी

वरोरा : वरोरा तालुक्यातील भटाळा येथे शिव मंदिरात दर्शन घेऊन गावाकडे परत जाणारे वाहन उलटले. यात एक ठार, तर सतरा भाविक जखमी झाले. ही घटना रविवार (ता. १५) पाटाळा गावाजवळ घडली. मृतांत भूषण विजय दोडके (वय १७ रा. पाटाळा) यांचा समावेश आहे..भद्रावती तालुक्यातील पाटाळा येथे भाविक एमएच ३४ बी. झेड. ९४७८ या क्रमांकाच्या वाहनाने वरोरा तालुक्यातील भटाळा येथील शिवमंदिरात दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन झाल्यावर सर्व भाविक पाटाळा गावाकडे येण्यासाठी निघाले. पाटाळा गावाजवळ राळेगाव आहे..येथे जगन्नाथबाबा मठ आहे. याच मठाकडे भाविकांचे वाहन निघाले. याचदरम्यान वाहनचालकांचे नियंत्रण सुटले आणि वाहन उलटले. यात भूषण विजय दोडके (वय १७ रा. पाटाळा) याचा जागीच मृत्यू झाला. मयूर वंशिंगे, राजू किसन शिवरकर, राजू जाधव, मंथन डाहुले, लकी भडके, नानाजी मरसकोल्हे, गणेश खापणे, मारुती शिवरकर, विनोद गौरकर, रोशन मांडवे, मारुती भटकल, सोहम भोयर हे गंभीररित्या जखमी झाले..Dombivli: भाविकांवर काळाचा घाला! देवदर्शनाहून परतताना डोंबिवलीतील दोघांसह 4 जणांचा मृत्यू .जखमींना वरोरा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात भरती करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना चंद्रपूर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, प्रवीण आवारी, गुरुनाथ जाधव, ओमकार मांढरे, प्रतीक पारखी, रोहित झाडे यांच्यावर वरोरा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. दरम्यान, वरोरा- चिमूर मार्गावर सालोरी गावाजवळ दुचाकीचा अपघात झाला. त्यात दोन व्यक्ती गंभीररीत्या जखमी झाले. जखमींची नावे कळू शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.