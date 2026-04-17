Gadchiroli News: रस्त्यांच्या मागणीसाठी भटपारवासीय उतरले रस्त्यावर; विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, रुग्णांचे हाल थांबवा; भामरागड तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे दिला इशारा

भामरागड: तालुक्यातील भटपार परिसरातील रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून याविरोधात १५ एप्रिलपासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि बस सेवेचा बोजवारा उडवणाऱ्या या रस्त्यांच्या दुरवस्थेविरोधात स्थानिक गावकरी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले आहेत. या संदर्भात भामरागडच्या तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे..तालुक्यातील भटपार परिसरातील रस्त्यांची झालेली दयनीय अवस्था आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाविरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या हे बेमुदत लक्षवेधी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. भटपार ते दर्भा आणि भटपार ते घोटपाडी या मार्गांची अवस्था अत्यंत खराब झाली असून हे मार्ग म्हणजे केवळ नावापुरतेच रस्ते उरले आहेत. पावसाळ्यात हे रस्ते चिखलमय झाल्यामुळे वाहतुकीसाठी पूर्णतः अयोग्य ठरतात. यामुळे नागरिकांना आपला जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो..रस्त्यांच्या या दुरवस्थेचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसत असून त्यांचे शिक्षण बाधित होत आहे. तसेच, बससेवा नियमित नसल्याने आरोग्य सेवा मिळवणेही कठीण झाले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना वेळेवर रुग्णालयात नेणे अशक्य बनले आहे.प्रशासनाकडून मोठ्या कंपन्या आणि उद्योगांच्या कामांना प्राधान्य दिले जाते, मात्र सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप भाकपने केला आहे..अनेकदा मागणी करूनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही न केल्याने अखेर आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.हे आंदोलन भाकपचे जिल्हा सहसचिव सचिन मोतकुरवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असून यात सुरज जककुलवार, विशाल पूजजलवार आणि स्थानिक गावकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. जोपर्यंत मागण्यांबाबत ठोस आश्वासन आणि कामाला मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिलाआहे..या आहेत प्रमुख मागण्याभटपार ते दर्भा मार्गाचे पक्के डांबरीकरण तत्काळ मंजूर करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, भटपार ते घोटपाडी मार्गावर पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी मुरुमीकरण करून रस्ता वाहतुकीस योग्य करावा आणि भटपार परिसरातील विद्यार्थ्यांची तसेच नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नियमित बससेवा तातडीने सुरू करावी, या प्रमुख मागण्यांचा निवेदनात समावेश करण्यात आला आहे.