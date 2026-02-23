Book Hotel: सावित्रीच्या लेकीने सुरू केले पुस्तकांचे हॉटेल; वरोरा येथे भीमाबाई जोंधळे यांनी जीवन समृद्धीसाठी वाचनाचा दिला संदेश

वरोरा : जगातील पहिले ‘पुस्तकांचे हॉटेल’ सुरू करणाऱ्या सावित्रीबाईंच्या खऱ्या लेकीने आज वाचन संस्कृतीला नवे आयाम दिले आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील ओझरजवळील दहावा मैल परिसरात ७५ वर्षीय भीमाबाई जोंधळे (भीमाबाई संपत जोंधळे) यांनी ‘आजीचं पुस्तकांचं हॉटेल’ किंवा ‘पुस्तकांचे हॉटेल रिलॅक्स कॉर्नर’ हे अनोखे उपक्रम सुरू केले आहेत. हे ठिकाण आता केवळ जेवणाचे केंद्र न राहता वाचनाचे पर्यटन स्थळ बनले आहे..लोक शिक्षण संस्थेतर्फे आयोजित वाचक संमेलन, ग्रंथ मेळाव्यासाठी वरोरा येथे आल्या असता भीमाबाई जोंधळे यांनी सकाळशी संवाद साधला. भीमाबाईंनी फक्त पाचवीपर्यंत शिक्षण घेतले. वयाच्या अकराव्या वर्षी त्यांचे लग्न झाले. पती व्यसनाधीन झाले, शेतीची जमीन विकली गेली. कंपनीच्या रसायनयुक्त पाण्यामुळे शेती नापीक झाली..inspiring Story:'बालवयातच अद्याच्या कल्पनांना शब्दरूप', आठवीतील विद्यार्थिनीने लिहिले चार पुस्तके, आई-वडिलांचो प्रोत्साहन...अशा प्रतिकूल परिस्थितीत उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी सुरुवातीला चहाची टपरी सुरू केली. पण त्यातच पुस्तके ठेवली. हळूहळू लोक खाताना वाचू लागले, वाचताना खाऊ लागले. आज हे हॉटेल जगातील पहिले ‘पुस्तकांचे हॉटेल’ म्हणून ओळखले जाते. हॉटेलमध्ये सुमारे ५ हजार ते ८ हजार पुस्तके उपलब्ध आहेत. मराठी, हिंदी, इंग्रजी अशा सात भाषांमधील पुस्तके येथे मिळतात. मेनू कार्डाऐवजी टेबलवर पुस्तके ठेवलेली असतात. प्रवेशद्वारापासूनच पुस्तकांची रचना ग्राहकांचे स्वागत करते..येथे येणारे ग्राहक मोबाईल बाजूला ठेवून खाताना वाचनात रममाण होतात. पोटाची भूक भागवताना ज्ञानाची भूकही भागवली जाते. हॉटेल परिसरात ‘कवितेची भिंत’, ‘संस्कार गोष्टी’, ‘अमृतवेल पुस्तक दालन’, ‘अक्षरबाग’, ‘ज्ञानाचा प्रकाश’, ‘वाचक कट्टा’ असे विशेष कोपरे उभारले आहेत. देश-विदेशातून लोक हे ठिकाण पाहण्यासाठी येतात. अनेकजण वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुस्तके दान करतात. भीमाबाईंना महाराष्ट्र शासनाचा भाषा संवर्धन पुरस्कारासह शेकडो पुरस्कार मिळाले आहेत..ग्राहकांचा वाढदिवस, लग्नाचा वाढदिवस किंवा मतदान केल्यावर ते पुस्तक दान करतात. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीदिनी शेकडो पुस्तके दान करण्याची त्यांची परंपरा आहे. वाचन हे आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. ते आपल्याला खरा माणूस घडवते. स्त्री-पुरुष सर्वांनी शिक्षण घ्यावे, साक्षरतेची मशाल पेटवावी, असे ते प्रत्येक ग्राहकाला सांगतात. स्वतःच्या मुलांपेक्षा पुस्तकांना अधिक जीव लावणाऱ्या भीमाबाई जोंधळे यांना आज ‘पुस्तकांची आई’ किंवा ‘पुस्तकांची आजी’ म्हणून ओळखले जाते. हे हॉटेल केवळ व्यवसाय नाही, तर वाचन चळवळीचे प्रेरणास्थान बनले आहे. नाशिक-आग्रा महामार्गावर हे ठिकाण भेट देण्यासारखे आहे..Premium|Pune Book Festival 2025 : पावलोपावली फुललेलं वाचकांचं स्वप्न.जीवन समृद्धीसाठी वाचन करावरोरा येथील लोकमान्य शिक्षण संस्थेतर्फे वाचक संमेलन, ग्रंथ मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी भीमाबाई जोंधळे या नाशिक येथून आल्या होत्या. वाचन समृद्ध करण्यासाठी ज्योतीला ज्योत पेटवा, साक्षरतेची मशाल गाजवा. चढा शिक्षणाची पायरी, अंगठा नको सही करा. जीवनात आपल्या परिवर्तन करा. स्त्री असो की पुरुष त्यांना शिक्षण द्या. जीवन समृद्ध करण्यासाठी वाचन करा, असा संदेश त्यांनी यावेळी दिला. आयोजकांतर्फे भीमाबाई जोंधळे यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.