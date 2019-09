भिवापुरात चार तासांत 254 मिमी पाऊस

भिवापूर : तालुक्‍यात शुक्रवारी अतिवृष्टीची नोंद झाली. तालुक्‍यातून वाहणाऱ्या मरू नदीला या पावसाळ्यात तिसरा पूर आला. तालुक्‍यातील सर्वच नदी-नाले ओव्हरफ्लो होऊन वाहत होते. भिवापुरातील दिघोरा, आझाद चौक, नीलजपुरा, शिवाजी ले-आउट, सिनेमा टाकीजमागील टोलीमध्ये घरात पावसाचे पाणी शिरले. सकाळी सातपासून मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. दुपारी साडेबारापर्यंत 254 मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली. सर्वाधिक नुकसान दिघोरा वॉर्डात झाले. येथे जवळपास 40 तर सिनेमा टाकीज मागील टोलीत 13 घरामध्ये कमरेपर्यंत पाणी शिरल्याने घरातील अन्नधान्य व जीवनावश्‍यक वस्तूचे मोठे नुकसान झाले. या भागातील लोकांसाठी जिचकार सभागृह, पारवे सभागृह व पं. स.च्या बचत भवनात राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तहसीलदार साहेबराव राठोड सकाळपासून पूरपरिस्थिती वर लक्ष ठेवून होते. आमदार सुधीर पारवे, युवानेते राजू पारवे, कॉंग्रेसचे दिलीप गुप्ता, शिवसेनेचे संदीप निंबार्ते, न. प. उपाध्यक्ष वर्षा ठाकरे यांनी नुकसान ग्रस्त भागात भेट दिली. दिघोरा वॉर्डातील सखू ठाकरे, विजय बोळे, देवेंद्र पारखी, सुमित्रा, रूपेश आलाम, गणपत पसारे, मुरलीधर साहारे, दामू तरारे यांनी नुकसान झाल्याची माहिती दिली.

भिवापूरसहित तालुक्‍यातील नक्षी, चिखली मार्गावरील पुलावरून पाणी वाहत असल्याने मोखाळा, भागेबोरी, सेलोटी, नक्षी, चिखली, वळध, रोहणा, गोंडबोरी, टाका, धामणगाव (वि. म.), पांढरवाणी, मांगली (जग.), गोहल्ली, तातोली, बोर्डकला, जवराबोडी (जुनी), किन्हाळा, धापर्ला, हत्तेबोडीसह नांद तसेच शेगाव, सोमनाळा, मोखेबर्डी मार्ग बंद झाला होता. सतत होणारा पाऊस व तिसऱ्यांदा पुराचे पाणी नदीकाठावरील शेतात शिरल्यामुळे सोयाबीन, कापूस, मिरची पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे ओला दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी होत आहे.

Web Title: Bhiwapur received 254 mm of rainfall in four hours