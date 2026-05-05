Bhiwapur Storm: भिवापूरात वादळी पावसाचा कहर; घरांची पडझड, झाडे कोसळून वाहतूक ठप्प, प्रशासनाचा तातडीचा पंचनामा व मदतीचे आश्वासन

भिवापूर : मंगळवारी (ता.५) अचानक आलेल्या भीषण वादळ आणि पावसाने भिवापूर शहरासह परिसरात मोठे नुकसान झाले. महात्मा फुलेनगर भागात वादळाचा सर्वाधिक फटका बसून पतीराम टेकाम आणि मोतीराम इवनाते यांच्या घरावरील टीनपत्रे उडून गेली. वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की पत्रे दूरवर फेकली गेली. त्यामुळे घरांच्या भिंती उघड्या पडून घरातील साहित्याचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने जीवितहानी टळली, मात्र अन्नधान्य व घरगुती वस्तूंची हानी झाली..घटनेची माहिती मिळताच नगराध्यक्ष सुषमा श्रीरामे यांनी तातडीने भेट देत पाहणी केली. त्यांनी तहसीलदार संजय राठोड यांना पाचारण केले. राठोड यांनी कर्मचाऱ्यांसह पंचनामा करून बाधितांना लवकर मदतीचे आश्वासन दिले. यावेळी नगरसेवक दिनेश रामटेके, साहिल टेंभुर्णे, पिंटू श्रीरामे व विवेक ठाकरे उपस्थित होते. दरम्यान, अड्याळ-भिवापूर मार्गावर अनेक झाडे पडल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. प्रशासनाने जेसीबी व नागरिकांच्या मदतीने झाडे हटवून रस्ता मोकळा केला. नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले..तातडीची मदत व सतर्कतेचे आवाहनवादळानंतर प्रशासनाने तातडीने पंचनामे सुरू करून मदतीची प्रक्रिया गतीमान केली. तहसीलदार संजय राठोड यांनी बाधितांना लवकर मदत मिळेल, असे आश्वासन दिले. तसेच नागरिकांनी वादळी पावसाच्या काळात सुरक्षित राहून सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले..देवळी खुर्द येथे वीज पडून बैलाचा मृत्यूकुही तालुक्यातील साळवा परिसरात मंगळवारी (ता.५) झालेल्या वादळी पावसात वीज कोसळून एका बैलाचा मृत्यू झाला. देवळी खुर्द येथील शेतकरी मोरेश्वर देवरावजी कुकडे यांनी आपली बैलजोडी शेतातील गोठ्याशेजारी कडुनिंबाच्या झाडाखाली बांधली होती. अचानक विजांच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात होताच झाडावर वीज पडली आणि त्याखालील एका बैलाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेत शेतकऱ्याचे सुमारे ५० हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून शेतीच्या कामाच्या तोंडावर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस पाटील सोनु उरकुडे, माजी सरपंच दिलीप कुकडे व तलाठी नागोते यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. अहवाल तहसीलदारांकडे सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, उपसरपंच नामदेव बुराडे यांनी पीडित शेतकऱ्याला तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.