Yavatmal News: भोसा येथे घरात आढळले सात सिलिंडर;तहसीलच्या पुरवठा विभागाने केली जप्तीची कार्यवाही

यवतमाळ: शहरालगतच्या भोसा रोडवरील व्यंकटेश नगरातील शरीफुद्दीन काझी शमशुद्दीन काझी या व्यक्तीच्या घरात चक्क सात सिलिंडर आढळून आले. ही कारवाई सोमवारी (ता. १३) तहसील आणि पोलिसांनी संयुक्तरीत्या केली. 'त्या' व्यक्तीने सी.बी. मोर गॅस एजन्सी यांचे बिझनेस डेव्हलपमेंट एरिया असल्याचा दावा केला. परंतु, एजन्सीने सिलिंडर देणे बंद असल्याचे अधिकार्!यांना सांगितले. सातही सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहे. परंतु, अनधिकृत सिलिंडर बाळगणार्!या 'त्या' व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे..आखाती देशातील युद्धामुळे गॅससिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तरीसुद्धा काही व्यक्ती बेभाव सिलिंडर विक्री करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात विविध कारवायात १३७ हून अधिक सिलिंडर जप्त केले. तरीसुद्धा चोरट्या मार्गाने सिलिंडर विक्रीचा गोरखधंदा आताही सुरूच आहे. असाच काहीसा प्रकार शहरालगतच्या भोसा परिसरातील व्यंकटेश नगरातील शरीफ नामक गॅस एजन्सीआड चालू होता. या एजन्सीचे मालक शरीफुद्दीन काझी शमशुद्दीन काझी आहेत. त्यांच्याबाबतची तक्रार तहसील प्रशासनाला मिळाली होती. या तक्रारीच्या आधारावर सोमवारी दुपारी तहसीलच्या दोन अधिकार्!यांसह अवधूतवाडी पोलिसांनी शरीफुद्दीन यांच्या घरी छापा मारला..यावेळी घरात सात सिलिंडर आढळून आले. याबाबत संबंधितांना विचारणा केली असता, सी. बी. मोर गॅस गॅस एजन्सीचे बिझनेस डेव्हलपमेंट एरिया असल्याचे पुरवठा विभागाच्या अधिकार्!यांना सांगितले. कागदपत्रांची पाहणी केली असता, मोर गॅस एजन्सीच सब एजंट म्हणून कार्यरत असल्याचे उघडकीस झाले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून तहसीलच्या अधिकार्!यांनी एजन्सीच्या संचालकांशी संपर्क साधला असता, संबंधित व्यक्तीला सिलिंडर देणे बंद असल्याचे सांगण्यात आले..यावरून सिलिंडर वाटपात काहीतरी काळबेरं असल्याचा प्रकार स्पष्ट दिसून येत आहे. दरम्यान, सातही सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून, एजन्सी चालविणार्!या व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई केल्या जाण्याची शक्यता आहे. ही कारवाई जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा पुरवठा अधिकारी संघपाल मेश्राम, तहसीलदार योगेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षण अधिकारी नीलेश भास्कर कळसकर, महसूल सहाय्यक विष्णू डोळेसे तसेच पोलिसांच्या पथकामार्फत केली..कारवाईदरम्यान आला होता ग्राहकही कारवाई करताना ऑटो घेऊन एक व्यक्ती सिलिंडरकरिता आला होता. त्या व्यक्तीने सिलिंडरची मागणी केली. परंतु, गणवेशधारी पोलिस दिसल्याने 'त्या' ऑटो चालकाने लगेच पळ काढला. यावरून 'त्या' एजन्सीआड बरेच घबाड असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. कारवाईचा संपूर्ण अहवाल जिल्हा पुरवठा विभागाकडे सादर केला जाणार असून, त्यानंतर फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केल्या जाण्याची शक्यता आहे.