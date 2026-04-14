Yavatmal News: भोसा येथे घरात आढळले सात सिलिंडर;तहसीलच्या पुरवठा विभागाने केली जप्तीची कार्यवाही

Gas Cylinders Seized in Bhosa: यवतमाळातील भोसा रोडवरील व्यंकटेश नगरात शरीफुद्दीन काझी यांच्या घरातून सात अनधिकृत गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले.
यवतमाळ: शहरालगतच्या भोसा रोडवरील व्यंकटेश नगरातील शरीफुद्दीन काझी शमशुद्दीन काझी या व्यक्तीच्या घरात चक्क सात सिलिंडर आढळून आले. ही कारवाई सोमवारी (ता. १३) तहसील आणि पोलिसांनी संयुक्तरीत्या केली. ‘त्या’ व्यक्तीने सी.बी. मोर गॅस एजन्सी यांचे बिझनेस डेव्हलपमेंट एरिया असल्याचा दावा केला. परंतु, एजन्सीने सिलिंडर देणे बंद असल्याचे अधिकार्!यांना सांगितले. सातही सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहे. परंतु, अनधिकृत सिलिंडर बाळगणार्!या ‘त्या’ व्यक्तीवर फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

