भूगाव : दोन मुलांसह विवाहितेची आत्महत्या

वर्धा : शहरालगतच्या भूगाव पोलाद कारखान्यातील कर्मचारी वसाहतीत एका विवाहितेने तिच्या दोन मुलांसह आत्महत्या केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता. 30) सकाळी उघडकीस आली. ही आत्महत्या घरगुती कारणातून घडल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. सविता साहू (वय 34) असे आईचे, तर आरोह (वय तीन) आणि आयुष (वय नऊ) अशी मुलांची नावे आहेत. पोलिसांनी या घटनेची नोंद केली आहे.

पोलिस सूत्रानुसार, आशीष साहू हे येथील कारखान्यात अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. ते मागील पाच ते सहा महिन्यांपासून येथे आल्याचे सांगण्यात येत आहे. सकाळी ते कारखान्यात नित्याप्रमाणे कामाकरिता गेल्यानंतर ही घटना घडली. ते कारखान्यात कार्यरत असताना त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर सविताने आत्महत्या करण्यापूर्वी संदेश पाठविल्याचेही पोलिसांच्या चौकशीत पुढे आले.

हा संदेश वाचून आशीष घरी पोहोचले असता घराचे दार आतून बंद होते. यावेळी उपस्थितांनी दार तोडून आत प्रवेश केला असता सविता गळफास घेतलेल्या स्थितीत आढळून आली, तर दोनही मुले घरात मृतावस्थेत पडले होते. त्यांना तत्काळ जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. यात डॉक्‍टरांनी तिघांनाही मृत घोषित केले.

कारण अद्याप अस्पष्ट

या महिलेने दोन्ही मुलांसह आत्महत्या केली. पण, या आत्महत्येचे कारण अद्याप उघड झाले नाही. असे असले तरी ही आत्महत्या घरगुती कारणातून झाल्याचे बोलले जात आहे.

मुलांचा आवळला गळा?

सविताने पहिले दोनही मुलांना मारले. या दोघांना तिने कशाने मारले, याचा खुलासा अद्याप झाला नसला; तरी या दोघांना गळा आवळून मारल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्‍त केला आहे.

कॉलनीत शोककळा

भूगाव येथील पोलाद कारखान्यात बाहेरगावातील अनेक अधिकारी कार्यरत आहेत. यातच आज पोळ्याचा सण असल्याने त्याची सर्वत्र तयारी सुरू असताना ही हृदय हेलावणारी घटना पुढे आली. यामुळे या परिसरात पोळ्याच्या सणावर विरजन पडले.

