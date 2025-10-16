Gadchiroli News: सहकारी व शस्त्रांसह शरण आला माओवाद्यांचा मेंदू भूपती; ६१ जणांची शरणागती; माओवादी चळवळ लवकरच संपणार, फडणवीस

गडचिरोली : माओवादी चळवळीची थिंक टॅंक किंवा मेंदू समजल्या जाणारा पाॅलीट ब्युरो व केंद्रीय समिती सदस्य भूपती ऊर्फ सोनू आपले एकूण ६० सहकारी व शस्त्रांसह मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर शरण आला. ही बाब राज्य व देशाच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण असून माओवादी चळवळ लवकरच संपणार असल्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..बुधवार (ता. १५) पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या परिसरात आयोजित सोहळ्यात पाॅलीत ब्युरो व केंद्रीय समिती सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनूसह २ डिकेएसझेडसी सदस्य, १० डिव्हीसीएम दर्जाच्या वरिष्ठ कॅडरसह एकूण ६१ माओवाद्यांनी एकूण ५४ शस्त्रांसह माओवादी गणवेशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे शरणागती पत्करली..महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्यावर एकत्रितपणे एकूण ५ कोटी २४ लाख रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे गडचिरोली पोलिस व सीआरपीएफ यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे सन २०२५ मध्ये आतापर्यंत एकूण १०१ माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. शरणागतीनंतर पुनर्वसनासाठी सर्व शरणागत माओवादी सदस्यांना एकत्रितपणे एकूण ३ कोटी १ लाख ५५ हजार रुपयांचे बक्षिस जाहीर केले..आजपर्यंत एकूण ७२२ माओवाद्यांनी गडचिरोली पोलिस दलासमोर शरणागती पत्करली आहे. याच वर्षी १ जानेवारी २०२५ रोजी सीसीएम भूपती ऊर्फ सोनू याची पत्नी दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीची सदस्य ताराक्का सिडाम हिच्यासह एकूण ११ जहाल माओवाद्यांनी तसेच ६ जून २०२५ रोजी डिव्हीसीएम सपनाक्का बुचय्या चौधरीसह एकूण १२ जहाल माओवाद्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर शरणागती पत्करल्यामुळे गडचिरोली आणि संपूर्ण दंडकारण्य विभागातील माओवादी चळवळीला मोठा हादरा बसला होता..असा आहे भूपतीचा जीवनप्रवासमल्लोजुला वेणुगोपाल राव ऊर्फ भूपती ऊर्फ सोनू ऊर्फ सोनुदादा ऊर्फ विवेक ऊर्फ लक्ष्मीराजन ऊर्फ लचन्ना ऊर्फ अभय (पाॅलीट ब्युरो सदस्य, केंद्रीय समिती सदस्य, प्रवक्ता - सीपीआय माओवादी तसेच सचिव- केंद्रीय रिजनल ब्युरो हा सन १९७४ मध्ये आयटीआयमध्ये शिक्षण घेत असताना रॅडीकल छात्र संघटनमध्ये प्रवेश घेऊन सन १९७९ पर्यंत त्याने तेथे काम केले. सन १९७९ पासून पेदापल्ली परिसरात सेंट्रल ऑर्गनायझरची कामे सन १९८२ पर्यंत करत होता. सन १९८२ मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुपच्या महादेवपुर दलममध्ये पार्टी सदस्य पदावर भरती होऊन सन १९८३ पर्यंत काम केले..सन १९८३ मध्ये अहेरी दलम (गडचिरोली) मध्ये सदस्य पदावर भरती होऊन सन १९८४ पर्यंत काम केले. सन १९८४ मध्ये सिरोंचा आणि अहेरी दलमचा समन्वय कर्ता म्हणून पदोन्नती होऊन सन १९८७ पर्यंत काम केले. सन १९८७ मध्ये डिव्हीसीएम पदावर पदोन्नती होऊन सन १९८८ पर्यंत काम केले. सन १९८८ मध्ये एफसी (फॉरेस्ट कमिटी) / एसझेडसीएम पदावर पदोन्नती होऊन सन १९८९ पर्यंत काम केले..Nagpur Cough Syrup: कफ सिरपचा कहर! आणखी एका चिमुकलीचा मृत्यू; बळींची संख्या १८ वर.सन १९८९ मध्ये कसनसूर दलममध्ये बदली होऊन अहेरी - कसनसुर एरीयामध्ये सन १९९४ पर्यंत काम केले. सन १९९४ मध्ये एओबी (आंध्र प्रदेश ओडीसा बॉर्डर) झोनमध्ये बदली होऊन एफसी इंचार्ज म्हणून सन १९९५ पर्यंत काम केले. १९९५ मध्ये डीकेएसझेडसी सचिव पदावर पदोन्नती होऊन दंडकारण्य झोनल मध्ये सन १९९७ पर्यंत काम केले. सन १९९७ मध्ये पदोन्नती होऊन सीसीएम (केंद्रीय समिती सदस्य) पदावर, सन २००७ मध्ये दंडकारण्य झोनल मध्ये काम करत असताना पदोन्नती होऊन पाॅलीट ब्युरो सदस्य पदावर तसेच सन २०१७ मध्ये सीआरबी (सेंट्रल रिजनल ब्युरो) सचिव पदावर पदोन्नती होऊन राही दलमसोबत आजपर्यंत काम केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.