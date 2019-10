Vidhan Sabha 2019 : 'या' जिल्ह्यात भाजपची अपक्षांविरोधातच लढाई

भंडारा : भाजप उमेदवारला कार्यकर्ते सापडेना तर अपक्ष उमेदवारांचे असंख्य कार्यकर्त्यांसह शक्तिप्रदर्शन अशी परिस्थिती भंडारा जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. जिल्ह्यात भाजप विरुद्ध अपक्ष अशी स्थिती पाहायला मिळत आहे. आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख असल्याने ऐनवेळी पक्षाची तिकीट मिळाल्याने सर्व पक्षाची गडबड झालेली पाहायला मिळाली. जिल्ह्यातील तिन्ही विद्यमान आमदारांची तिकीटे कापल्याने पक्षाच्या तुलनेत अपक्षांचाच बोलबाला जास्आत पाहायला मिळाला. भंडारा-पवनी विधानसभेसाठी भाजप-शिवसेना रिपाईचे उमेदवार अरविंद भालाधरे यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला असून पक्षाचे तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या नेत्यांनी व त्यांच्या समर्थकनी भाजप रॅलीला पाठ फिरवली. त्यामुळे भाजप उमेदवाराला कार्यकर्ता मिळेना झाला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर दूसरीकडे अपक्ष उमेदवार शिवसेना जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी आपल्या हजारों समर्थकांसह भंडारा पवनी विधानसभेसाठी आपला उमेदवारी अर्ज भरला. मोहाडी तुमसर विधानसभेचे विद्यमान आमदार चरण वाघमारे यांना डावलुन भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पडोले यांना तिकीट मिळाल्याने नाराज आमदार चरण वाघमारे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. तर दूसरीकडे साकोली विधानसभेचे विद्यमान आमदार बाला उर्फ राजेश काशीवार यांचे भाजपने तिकीट कापले असून राज्यमंत्री परिणय फुके यांना साकोली विधान सभेची उमदेवारी दिली आहे. त्यामुळे काशिवार यांनीही अपक्ष अर्ज भरला आहे. आता जिल्ह्यात भाजप विरुद्ध अपक्ष अशी स्थिति पाहायला मिळत आहे.

Web Title: BJP is fighting with independent candidate In Bhandara district