विदर्भ

Vidarbha Municipal Election Results : नागपुरात सत्ता मिळवूनही विदर्भात भाजपला फटका; अकोला, अमरावतीत मित्र पक्षांना घ्यावे लागणार सोबत, चंद्रपूर काँग्रेसकडे

विदर्भात महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत भाजपला जबरदस्त फटका; चारही मनपा मिळून भाजपचे संख्याबळ मोठ्या प्रमाणात घटले.
chandrashekhar bawankule, cm devendra fadnavis and nitin gadkari

chandrashekhar bawankule, cm devendra fadnavis and nitin gadkari

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - विदर्भातील चार महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत उपराजधानी नागपूरची सत्ता परत मिळवली असली एकंदरीत भाजपला या निवडणुकीत विदर्भात जबरदस्त फटका बसला आहे. चारही मनपा मिळून भाजपचे संख्याबळ मोठ्या प्रमाणात घटले आहे.

Loading content, please wait...
Akola
Bjp
Congress
Amravati
Chandrapur
Nagpur
vidarbha
Result
winner
Municipal election

Related Stories

No stories found.