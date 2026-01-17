Vidarbha Municipal Election Results : नागपुरात सत्ता मिळवूनही विदर्भात भाजपला फटका; अकोला, अमरावतीत मित्र पक्षांना घ्यावे लागणार सोबत, चंद्रपूर काँग्रेसकडे

नागपूर - विदर्भातील चार महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत उपराजधानी नागपूरची सत्ता परत मिळवली असली एकंदरीत भाजपला या निवडणुकीत विदर्भात जबरदस्त फटका बसला आहे. चारही मनपा मिळून भाजपचे संख्याबळ मोठ्या प्रमाणात घटले आहे..नागपूरव्यतिरिक्त केवळ अकोला मनपात भाजप सहजपणे आणि अमरावतीत मित्रपक्षांनी साथ दिली तरच पुन्हा सत्तेत येऊ शकते. चंद्रपूरची सत्ता मात्र हातची गेली आहे. काँग्रेसने चारही ठिकाणी प्रभावी कामगिरी बजावत संख्याबळही वाढवले व चंद्रपुरात सत्ता हिसकावून आणली.विदर्भातील चारही नगरपालिकांवर गेल्या वेळी भाजपने बहुमताने सत्ता स्थापन केली होती. यावेळी केवळ नागपुरातच भाजपला बहुमताचा आकडा ओलांडता आला. अकोल्यात तो काठावर पोहचला. अमरावतीत सत्तेसाठी मित्रपक्षांची मनधरणी करण्याची वेळ पक्षावर आली आहे. चंद्रपुरात आमदार सुधीर मुनगंटीवार व आमदार किशोर जारगेवार या दोघांमधील विसंवादाचा फटका भाजपला बसला व त्यामुळे सत्ता हातची गेली..काँग्रेसने या निवडणुकीत जबरदस्त कामगिरी केली. संख्याबळ तर वाढलवेच, सोबत चंद्रपूरची सत्ताही घेतली. एआयएमआयएम पक्षानेही विदर्भात २२ जागा जिंकून चांगली कामगिरी केली आहे व सर्वच राजकीय पक्षांसमोर आगामी काळासाठी एक आव्हान उभे केले आहे. नागपुरात तर मुस्लीम लिग या पक्षाने चार जागा जिंकून आश्चर्याचा धक्का दिला आहे.अमरावतीत भाजपपासून दूर होऊन स्वतंपणे लढलेल्या रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमानी पक्षाने तीन जागेवरून थेट १५ जागांवर धडक मारली. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाने ११ जागा जिंकल्यात. व अमरावती सत्ता समीकरण येथे प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही, अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे..नागपूर मनपावर पुन्हा भाजपचा दबदबानागपूर - राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर महापालिकेवर भाजपने चौथ्यांदा विजय पटकावित पुन्हा एकदा काँग्रेसचा धुव्वा उडविला. विशेष म्हणजे, शहरात राज्य आणि केंद्रातील भाजप-युती सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरू असल्याचा फायदा भाजपला मिळाला. त्यामुळेच जरी २०१७ च्या तुलनेत भाजपचे संख्याबळ घटले असले तरी विजयाचा षटकार मारण्यात भाजपला यश आले..शहरातील ३८ प्रभागातून १५१ नगरसेवकांच्या निवडीसाठी ९९३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे ठाकले होते. यावेळी काँग्रेसनेही ‘मिशन १००’चे लक्ष ठेवले होते. त्यानुसार त्यांनी युवकांना मोठ्या प्रमाणात उमेदवारीही दिली.तर भाजपनेही पन्नासवर माजी नगरसेवकांचे तिकीट कापत, युवकांसह अनुभवी उमेदवारांना संधी दिली.गतवेळी भाजपचे १०८ नगरसेवक निवडून आले होते. यंदा मात्र, १०२ वरच भाजपला समाधान मानावे लागले. तर काँग्रेसचे ३४, शिवसेना (शिंदे) १, शिवसेना (उबाठा) २, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एपी) १, एमआयएम ६ आणि मुस्लीम लीगचे चार उमेदवार निवडून आले..चंद्रपुरात भाजपचा अश्वमेध रोखलाचंद्रपूर - राज्यभरात भाजपची घौडदौड सुरू असताना चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपचा विजयाचा अश्वमेध रोखला. मित्रपक्षांसह काँग्रेसने ३१ जागा मिळवत बहुमताच्या उंबरठ्यावर मजल मारली आहे. भाजपला यावेळी केवळ २२ जागांवर समाधान मानावे लागले. शिवसेना (उबाठा)ने ६ जागा जिंकत आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली, तर जनविकास सेनेने ३ जागांवर विजय मिळवला.या निवडणुकीत भाजपचे दोन माजी महापौर पराभूत झाले. बसपा, वंचित, एमआयएम, शिंदेसेना यांनी प्रत्येकी एका जागेवर विजय मिळविला. वंचितच्या वाट्याला दोन जागा आल्या. अपक्ष म्हणून लढलेले काँग्रेसचे दोन बंडखोरही या निवडणुकीत विजयी झाले आहेत. त्यामुळे हे दोन्ही अपक्ष व शिवसेना (उबाठा) यांच्या मदतीने काँग्रेस सहज सत्ता स्थापन करू शकते..अमरावती महापालिकेत त्रिशंकू स्थितीअमरावती - अमरावती महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व राजकीय अंदाज चुकवत मतदारांनी दिग्गजांना धक्के देत नवे चेहरे निवडले आहेत. भाजपला या निवडणुकीत मोठा धक्का बसला असून सत्तास्थापनेसाठी तडजोडीची वेळ आली आहे.युवा स्वाभिमान पक्षाने पंधरा व राष्ट्रवादी काँग्रेसने शून्यातून अकरा जागा जिंकून भाजपला एकहाती सत्तेपासून रोखले आहे. एमआयएमनेही चमत्कार करीत बारा जागा जिंकून दाखवून दिले आहे. परंपरागत मतपेढीत एमआयएमने जोरदार मुसंडी मारत काँग्रेसला रोखले..शिवसेनेचे दोन्ही गट अस्तित्वापुरते जागा जिंकू शकले आहेत, तर बसपलाही गढ राखता आला नाही. त्यांना गतवेळपेक्षा दोन जागांचे नुकसान झाले आहे. या निवडणुकीत माजी महापौर वंदना कंगाले, माजी सभापती तुषार भारतीय, माजी उपमहापौर चेतन पवार, दिग्गज नगरसेवक प्रकाश बनसोड, माजी सभापती विवेक कलोती, माजी गटनेता प्रवीण हरमकर या दिग्गजांना मतदारांनी नाकारले आहे. महापालिकेस भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला असला तरी सत्तेसाठी युवा स्वाभिमान, राष्ट्रवादी व लहान पक्षांसोबत तडजोड करण्याची वेळ आली आहे. महापालिकेत त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली असून सत्ता कोण व कशी स्थापन करणार? हा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे..अकोल्यात संख्याबळ घटूनही भाजपच बलशालीअकोला महानगरपालिकेच्या एकूण ८० जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक ३८ जागा जिंकल्या आहेत. गत निवडणुकीपेक्षा १० जागांनी त्यांच्या संख्याबळात घट झाली असली तरी मित्र पक्षांच्या मदतीने भाजपचा सत्ता स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजप स्वबळावर बहुमतापासून तीन जागा मागे राहिला आहे.मात्र भाजपचे ३८ सदस्य व मित्रपक्षांचे शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), अपक्ष आणि शहर विकास आघाडी यांचे प्रत्येकी एक, असे चार सदस्य मिळून भाजपकडे बहुमताचा आकडा तयार होत आहे. निकाल जाहीर होताच निवडून आलेल्या उमेदवारांचे समर्थकांनी जल्लोष केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 