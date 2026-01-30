Ajit Pawar : संतोष महात्मे यांनी दिलेला दुपट्टाही शेवटच्या प्रवासात अजितदादांसोबत

अमरावती - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या साधेपणा व आपुलकीच्या अनेक दाखल्यांनी सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला मिळणारे बळ अभूतपूर्वच होते. राष्ट्रवादीचे अमरावती ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष संतोष महात्मे हे नेहमी अजितदादांचे स्वागत घोंगडी किंवा दुपट्टा देऊन करायचे. आज दादांच्या अखेरच्या प्रवासातही महात्मे यांनी दिलेला दुपट्टा दादांसोबत होता..अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यापासून प्रत्येक वेळी भेटीचा प्रसंग आल्यास संतोष महात्मे अजितदादांचे स्वागत कधीही पुष्पगुच्छ, हार किंवा कोणत्याही अन्य वस्तूने करायचे नाही. ते त्यांना घोंगडी किंवा दुपट्टा देऊनच त्यांचे स्वागत करायचे..अजितदादांनाही ही दुपट्टा देण्याचा प्रथा व दुपट्टाही अतिशय आवडायचा. फुलगुच्छांपेक्षा हेच बरं वाटतं रे, असे ते म्हणायचे, अशी आठवण महात्मे यांनी सांगितली. अजितदादांचे काल विमान अपघातात निधन झाल्याने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यालाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला जबर धक्का बसला. आपल्या नेत्याचे अंत्यदर्शन व्हावे, यासाठी संतोष महात्मे आज सकाळीच बारामतीला पोहोचले..परंतु अजितदादांची भेट होताच त्यांना द्यावयाच्या दुपट्ट्याची परंपरा यावेळी खंडित होते काय, अशी सल त्यांच्या मनात होती. अजितदादांच्या अंत्यदर्शनासाठी प्रचंड जनसागर लोटला होता. अशा स्थितीत आपला दुपट्टा त्यांच्यापर्यंत कसा पोहोचेल, अशी चिंता महात्मे यांना सतावत होती. मनाची घालमेल थांबत नव्हती..त्यांनी पवार कुटुंबीयांशी संबंधित व्यक्तीचा शोध घेतला अन् दादांच्या पार्थिवावर हा अखेरचा दुपट्टा टाकण्याची विनंती केली. ती मान्य झाली अन् अजितदादांचे सुपूत्र पार्थ तसेच जय यांनी तो दुपट्टा अजितदादांच्या पार्थिवावर पांघरला व त्यानंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..दादा, मी दिलेला दुपट्टा तुमच्यासोबत शेवटपर्यंत गेला, पण आम्हाला मात्र पोरकं करून गेला. तुमची माया, आधाराची सावली, मार्गदर्शनाचा प्रकाश अचानक हरपला. आज मनात केवळ रिकामेपणाची वेदना आणि आठवणींचा सागर उरला आहे. दादा, तुमचे बोल, आपुलकीची थाप व शिकवण आमच्या आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर सदैव सोबत राहील. तुमची आठवण आमच्या प्रत्येक श्वासात जिवंत राहील.- संतोष महात्मे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.