विद्यार्थ्यांचा पूरक आहार उधारीवर; दोन महिन्यांपासून अनुदान नाही

अमरावती : दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय विद्यार्थ्यांकरिता पोषणआहार योजनेंतर्गत द्यावयाच्या पूरक आहाराचे अनुदान दोन महिन्यांपासून शाळांना मिळालेले नाही. त्यामुळे या योजनेचा भार मुख्याध्यापकांच्या खिशावर पडत आहे.

शासनाने घोषित केलेल्या दुष्काळग्रस्त गावांतील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुटीत शालेय पोषणआहार देण्याचे आदेश शासनाचे होते. मात्र, उन्हाळी सुट्यांमध्ये विद्यार्थी शाळेत उपस्थित राहू शकत नसल्याने शाळा सुरू झाल्यानंतर नियमित पोषण आहारासोबत आठवड्यातून तीन दिवस पूरक आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून तीन दिवस दूध, फळे, अंडी असा पूरक आहार देण्यात येतो. जिल्ह्यातील काही तालुक्‍यांमधील गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत असून दोन महिन्यांपासून या योजनेचे अनुदानच शाळांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. थकीत अनुदान शाळांना त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष गोकुलदास राऊत, सरचिटणीस संभाजी रेवाळे आदींनी केली आहे. *नियमित शालेय पोषण आहार योजनेचे इंधन, भाजीपाला अद्यापही प्राप्त झालेले नाही. परिणामी मुख्याध्यापकांवर याची जबाबदारी येवून पडली आहे. पर्यायाने पोषणाहार योजना धोक्‍यात आली आहे. शासनाने याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

गोकुलदास राउत (जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक समिती)

*पोषण आहाराचा खर्च मुख्याध्यापकांच्या खिशावर पडला असून मुख्याध्यापकाची आर्थिक कोंडी होत आहे. मिळणारा पगार कुटुंबासाठी खर्च करावयाचा की शासनाच्या योजनांवर, असा प्रश्‍न आम्हाला पडला आहे.

राजेश सावरकर (पदाधिकारी, शिक्षक समिती)

Web Title: Borrowing student supplements; No grants for two months