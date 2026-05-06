Washim News: दुष्काळी सावटावर शेतकऱ्याने केली मात; बोरव्हा येथील शेतकऱ्याने माळरानावर फुलवली आंब्याची बाग

मंगरूळपीर: पश्चिम विदर्भातील वाशीम जिल्हा हा कमी पर्जन्यमानामुळे ओळखला जातो. अपुऱ्या पावसामुळे आणि सिंचनाच्या मर्यादित सुविधांमुळे येथील बहुतांश शेती कोरडवाहू आहे. मात्र, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत मंगरूळपीर तालुक्यातील अतिदुर्गम बोरव्हा गावातील प्रगतशील शेतकरी अमोल भुसारे यांनी जिद्द, नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर शेतीत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. .डोंगर उताराची, माळरानाची, कमी कसाची आणि पाण्याचा निचरा न होणारी जमीन अशा कठीण परिस्थितीत त्यांनी शेतीत नवा प्रयोग करण्याचा निर्धार केला. कृषी विभागाच्या 'भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजने'चा लाभ घेत त्यांनी आपल्या १६ एकर शेतात केशर, दशरी, तोतापुरी तसेच बारमाही आंब्यांच्या सुमारे सहा हजार झाडांची लागवड केली..विशेष म्हणजे, अवघ्या पाच ते सहा फूट उंचीच्या झाडांवरही मोठ्या प्रमाणात फळधारणा होत असून, प्रत्येक झाडाला सरासरी दहा ते १५ किलो आंब्यांचे उत्पादन मिळत आहे. यासोबतच पपई, फणस, जांभूळ, लिची, पेरू यांसारख्या विविध फळझाडांची लागवड करून त्यांनी बहुपीक पद्धतीचा अवलंब केला आहे. आंतरपीक म्हणून हळदीची लागवडही यशस्वी ठरली असून, यामुळे शेतीला आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे..डोंगर माथ्यावर असलेल्या शेतासाठी पाणी ही मोठी समस्या होती. मात्र, त्यांनी दूरवर असलेल्या धरणातून पाइपलाईनद्वारे पाणी शेतात आणले. शेततळे तयार करून ठिबक सिंचनाचा वापर केला. या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली असून, उन्हाळ्यातही शेत हिरवाईने नटलेले दिसत आहे..या बहुआयामी फलोत्पादनातून अमोल भुसारे यांनी १६ एकरातून २२ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यांच्या यशामागे कठोर परिश्रम, अचूक नियोजन आणि शासकीय योजनांचा प्रभावी वापर ही त्रिसूत्री ठरली आहे. अल्प पावसाच्या प्रदेशातही नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि जिद्दीच्या जोरावर शेतीत परिवर्तन घडवता येते, हे शेतकरी अमोल भुसारे यांनी दाखवून दिले आहे.."आमच्या भागात कमी पाऊस आणि पाण्याची टंचाई ही कायमची समस्या आहे. त्यामुळे सुरुवातीला आंबा लागवड करण्याचा निर्णय घेताना अनेक अडचणी आल्या. मात्र जिद्द, सातत्य आणि योग्य नियोजनाच्या जोरावर आम्ही ही बाग उभी केली. ठिबक सिंचन, शेततळे आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेतल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवता आला. आज आमच्या बागेतून चांगले उत्पादन मिळत आहे. मेहनत आणि योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर कमी पाण्यातही शेतीत यश मिळवता येते, हा आमचा अनुभव आहे."- अमोल भुसारे, प्रगतशील शेतकरी, बोरव्हा.."अमोल भुसारे या युवा शेतकऱ्यांनी जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या जोरावर आपल्या शेतात केशर आंब्याची यशस्वी लागवड करून उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली आहे. कमी पाऊस, मर्यादित पाणी आणि कठीण भौगोलिक परिस्थिती असूनही त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून शेतीत नवा आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना प्रेरणा मिळत असून, फलोत्पादनाकडे वळण्यासाठी एक सकारात्मक दिशा मिळाली आहे."- आकाश इंगोले, तालुका कृषी अधिकारी, मंगरूळपीर.