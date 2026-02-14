Chandrapur Accident: मद्यधुंद चालकामुळे ट्रॅक्टर अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू

ब्रह्मपुरी : शेतमाल घेऊन परतत असलेल्या ट्रॅक्टरचा भीषण अपघात होऊन एका ५५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना१२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी सुमारे १० वाजता घडली. अपघातात एक मजूर गंभीर जखमी झाला आहे..तळोधी खुर्द येथील रहिवासी विश्वनाथ भिवणकर (वय ५५) यांच्या शेतातील तुरीच्या पेंढ्या आणण्यासाठी गोवर्धन मेश्राम यांच्या मालकीचा ट्रॅक्टर शेतात गेला होता. पेंढ्या भरून ट्रॅक्टर मुई–तळोधी खुर्द मार्गाने परतत असताना गोसेखुर्द कालव्याजवळ चालकाचे नियंत्रण सुटले. ट्रॅक्टर ट्रॉलीसह रस्त्यालगतच्या कालव्यात उलटला..या अपघातात विश्वनाथ भिवणकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांचे सहकारी गिरीधर कन्नाके (वय ५४) जखमी झाले असून त्यांच्यावर गांगलवाडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, ट्रॅक्टर चालक दीपक अलाम (वय ४०) हा मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवत असल्याची माहिती समोर आली आहे..Tehsildar Accident Nanded : अर्धापूर तहसीलदारांच्या गाडीला ट्रॅक्टरची धडक, तहसीलदारांसह दोघे जखमी.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवून निष्पाप व्यक्तीचा बळी घेतल्याप्रकरणी चालकावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी परिसरातून होत आहे. पुढील तपास पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.