विदर्भ

Chandrapur Accident: मद्यधुंद चालकामुळे ट्रॅक्टर अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू

Tractor Accident: ब्रह्मपुरी, ता. १३ येथे शेतमाल घेऊन परतत असलेल्या ट्रॅक्टरचा अपघात होऊन ५५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात एक मजूर जखमी झाला असून चालक मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Chandrapur Accident

Chandrapur Accident

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ब्रह्मपुरी : शेतमाल घेऊन परतत असलेल्या ट्रॅक्टरचा भीषण अपघात होऊन एका ५५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना१२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी सुमारे १० वाजता घडली. अपघातात एक मजूर गंभीर जखमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
accident
road accident
tractor
chandrpur news

Related Stories

No stories found.