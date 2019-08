मैत्रिणीसोबतच्या ब्रेकअपचा राग दुसरीवर काढला

अमरावती : शहरातील एका विधी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला त्याच महाविद्यालयातील दुसऱ्या विद्यार्थ्याने मारहाण केल्याने राडा झाला. बुधवारी (ता.21) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली.

जखमी विद्यार्थिनीला उपचारासाठी पीडीएमसी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील एका गावातील युवती याच विधी महाविद्यालयात शिकायला आहे. पीडितेसोबत पाचव्या सेमिस्टरला शिकणारा विद्यार्थी अजिंक्‍य सिनकर (रा. यवतमाळ) याने वाद घातला व महाविद्यालय परिसरात अडवून मारहाण केली. काही मुलांनी मध्यस्थी केल्यानंतर दोघांमधील वाद मिटला. मारहाण करणारा विद्यार्थी अजिंक्‍य तेथून पसार झाला. जखमी विद्यार्थिनीने घटनेची माहिती महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिली. सुरुवातीला प्रकरण मिटविण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर प्राचार्य प्रणय मालवीय, दक्षता समितीच्या अध्यक्ष प्रा. भाग्यश्री देशपांडे यांच्यासह अन्य विद्यार्थिनींनी जखमी विद्यार्थिनीस उपचारासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले. गुन्हेशाखेच्या पोलिसांनी विधी महाविद्यालयात जाऊन महाविद्यालयीन प्रशासनाकडून माहिती घेतली. प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू होता. विद्यार्थिनी पडल्यामुळे जखमी झाल्याचे प्रथम पोलिसांना सांगितले गेले. त्यानंतर कसून चौकशी केली असता विद्यार्थिनीला याच महाविद्यालयाचा विद्यार्थी अजिंक्‍य याने लाथाबुक्‍यांनी मारहाण केल्याचे सांगितले. गाडगेनगर पोलिसांनी पीडीएमसी रुग्णालयात जाऊन विद्यार्थिनीचे बयाण नोंदविले आहे.

जखमी विद्यार्थिनीची एक मैत्रीण पुण्यात शिकायला आहे. अजिंक्‍यची तिच्या मैत्रिणीसोबत मैत्री होती. परंतु मंगळवारी (ता. 20) त्यांचे ब्रेकअप झाले. त्यातून अजिंक्‍यने आपल्यासोबत वाद घातला व मारहाण केली, असे जखमी विद्यार्थिनीने पोलिसांना दिलेल्या बयाणात सांगितले.

Web Title: The breakup with a girl friend angered another