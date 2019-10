लाचखोर पोलिस एसीबीच्या जाळ्यात

यवतमाळ : येथील शहर पोलिस ठाण्यात नोंद असलेल्या गुन्ह्यात सहकार्य करण्यासाठी पाच हजार रुपयांची लाच मागणारा पोलिस हवालदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकला. ही कारवाई अमरावती येथील पथकाने शुक्रवारी (ता.चार) शहर पोलिस ठाण्यात केली.

गजानन भाऊराव पिसे (वय 51) असे अटक करण्यात आलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. यवतमाळ शहरातील बांगरनगर येथील तक्रारदाराच्या भावाच्या पत्नीने शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. त्यावरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला होता. दाखल असलेल्या गुन्ह्यात सहकार्य करण्यासाठी पाच हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी पोलिस हवालदार पिसे याने करून लाच मागितली. मात्र, तक्रारदाराने रक्कम न देता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानुसार शुक्रवारी (ता. चार) "एसीबी'ने सापळा रचला. पोलिस कर्मचाऱ्यास तक्रारदारावर संशय आल्याने त्याने लाच स्वीकारली नाही. एसीबीच्या पथकाने त्याला ताब्यात घेऊन गुन्हा नोंदविला.

