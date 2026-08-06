Gadchiroli Bridge: मुख्यमंत्री फडणवीसांनी उद्घाटन केलेला पूल ३ वर्षातच खचला, मोठा भाग गेला वाहून

एटापल्ली (जि. गडचिरोली) : एटापल्ली तालुक्यासह संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात मागील आठवडाभर झालेल्या अतिमुसळधार पावसाने मोठे नुकसान केले आहे. या पावसामुळे पिपली बुर्गी परिसरातील महाराष्ट्र-छत्तीसगडला जोडणारा महत्त्वाचा कोठी-कोरनार पूल पुराच्या प्रचंड तडाख्याने मधोमध खचला असून पुलाचा मोठा भाग वाहून गेला आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.विशेष म्हणजे, या पुलाचे उद्घाटन १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मोठ्या दिमाखात करण्यात आले होते. अवघ्या तीन वर्षांच्या आतच पूल खचल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला पूल इतक्या कमी कालावधीत निकामी झाल्याने या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. .या पुलामुळे पिपली बुर्गी परिसरातील सुमारे १६ गावांचा संपर्क पुन्हा तुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात जवळपास चार महिने या गावांचा बाह्य जगाशी संपर्क तुटतो. शिक्षण, आरोग्य सेवा, शेतीमालाची वाहतूक तसेच दैनंदिन जीवनावर याचा मोठा परिणाम होत असून नागरिकांना पुन्हा एकदा हालअपेष्टा सहन कराव्या लागणार आहेत. .पूल खचून इतका मोठा कालावधी उलटूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पाहणी, तांत्रिक तपासणी किंवा चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती समोर आलेली नाही. पुलाच्या निकृष्ट बांधकामासाठी जबाबदार अधिकारी, कंत्राटदार आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करून उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत. दोषींवर कठोर कारवाई होणार ः जिल्हाधिकारी पंडा एटापल्ली तालुक्यातील कोठी-कोरनार मार्गावरील सा.क्र. ६/९०० येथील मोठ्या पुलाच्या नुकसानीच्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.