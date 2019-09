भावाच्या मारेकरी भावाचा झाडावर मुक्काम

महागाव (जि. यवतमाळ) : मोठ्या भावाचा खून करून पसार झालेल्या लहान भावाला रविवारी (ता. आठ) अखेर अटक करण्यात आली. फरार कालावधीत त्याने दोन दिवस झाडावर मुक्काम केल्याची माहिती आहे.

अर्जुन राठोड असे संशयिताचे नाव आहे. चिल्ली इजारा येथे शुक्रवारी (ता. सहा) शुल्लक कारणातून दोन सख्ख्या भावांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. रागाच्या भरात अर्जुनने मोठा भाऊ गोपाल राठोड यांच्या डोक्‍यात लोखंडी पाइपने वार केले. त्यात गोपालचा घटनास्थळीच त्याचा मृत्यू झाला. खून करून अर्जुनने जंगलाच्या दिशेने पळ काढला. दोन दिवसांपासून पोलिस त्याच्या मागावर असताना तो झाडावर लपून असल्याची माहिती मिळाली. ठाणेदार दामोदर राठोड यांनी पोलिस पथक व पोलिस पाटील राजू पाटील यांच्या सहकार्याने जंगलातून त्याला ताब्यात घेतले.

