प्रेम प्रकरणातून अल्पवयीन मुलीचा निर्घृण खून

हिंगणघाट (जि. वर्धा) : येथील मातामंदिर वॉर्डातील साक्षी शरद सुरकार (वय 17) या अल्पवयीन मुलीचा गळा चिरून निर्घृण खून करण्यात आल्याची घटना रिमडोह शिवारात द्वारकानगरीच्या मागे रविवारी (ता. 8) उघडकीस आली.

राष्ट्रीय महामार्गावरील रिमडोह शिवारात असलेल्या द्वारकानगरीच्या मागे सोमवारी सकाळी सात वाजता फिरायला गेलेल्या काही लोकांना मुलीची मृतदेह रक्ताने माखलेल्या स्थितीत आढळून आला. नागरिकांनी या घटनेची माहिती रिमडोह येथील पोलिस पाटील यांना दिली. रिमडोहच्या पोलिस पाटील कल्पना ऊईके यांनी याबाबत हिंगणघाट पोलिसांना माहिती दिली. उपविभागीय पोलिस अधिकारी भीमराव टेळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ठाणेदार सत्यवीर बंडीवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक प्रशांत पाटणकर, गुन्हे शोध पथकाचे सुनील पाऊल झाडे, रवी वानखेडे, नीलेश तेलरांधे, समीर कामडी, अमित नाईक, सचिन भारशंकर, उमेश बेले, गजू धर्मे आदींनी खुनातील आरोपीच्या शोध सुरू केला आहे.

त्यानंतर काही वेळातच नांदगाव येथील पंकज राजू तडस (वय 19) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याने मुलीच्या खुनाची कबुली दिली. हा खून प्रेमप्रकरणातून झाल्याची चर्चा आहे. प्रकरणी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा नोंदविला आहे.

