BSF Jawan: सहकाऱ्याने केलेल्या गोळीबारात जवानाचा मृत्यू

गडचिरोली: पश्चिम बंगालमधील माल्दाजवळील बिधाननगर बीएसएफ मुख्यालयात कर्तव्यावर असलेले सीमा सुरक्षा दलातील जवान (बीएसएफ) सुरेश दुर्गू अंबादास (वय ३७) यांचा सहकाऱ्यानेच केलेल्या गोळीबारात मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. २३) दुपारी घडली. .ते कुरखेडा तालुक्यातील मरारटोला येथील रहिवासी होते. ते बीएसएफच्या ७१ व्या बटालियनमध्ये कार्यरत होते. गुरुवारी दुपारी शिवम मिश्रा या सहकाऱ्याने केलेल्या गोळीबारात दोन जवानांचा मृत्यू झाला तर एक जण जखमी झाला..गोळीबाराचे नेमके कारण समजू शकले नाही. या घटनेसंदर्भात माल्दा पोलिसांनी चौकशी सुरू केली असून आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले आहे. सामान्य शेतकरी कुटुंबातील असलेल्या सुरेश अंबादास यांच्या मागे पत्नी, एक लहान मुलगी, आई-वडील आणि भाऊ असा परिवार आहे..Maharashtra Weather : कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय पण महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी होणार; पुढच्या चार दिवसांचा हवामान अंदाज असा.त्यांच्या मृत्यूची बातमी पसरताच गावात आणि परिसरात शोककळा पसरली आहे. शुक्रवारी रात्रीपर्यंत त्यांचे पार्थिव त्यांच्या मूळ गावी पोहोचवले जाईल. शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहे..Ashadhi Ekadashi 2026 Marathi Wishes: "अवघा रंग एक झाला..." आषाढी एकादशीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा विठ्ठलभक्तीने ओथंबलेल्या खास मराठी शुभेच्छा.या घटनेसंदर्भात आपली शोकसंवेदना व्यक्त करताना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा म्हणाले की, गृहमंत्रालयाकडून या संदर्भात माहिती प्राप्त झाली आहे. जिल्हा प्रशासन वीर जवान सुरेश अंबादास यांच्या कुटुंबाच्या सातत्याने संपर्कात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.