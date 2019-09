गावात मृत्यू झाला की म्हैस जाते अंत्यविधीला (व्हिडिओ)

शेलुबाजार, (जि. वाशीम) - येथून जवळच असलेल्या आदर्श गाव वनोजा येथील गोवर्धन पाटील यांच्याकडे चार म्हशी आहेत. त्यापैकी एक राणी नावाची म्हैस गेल्या अनेक दिवसांपासून गावात अंत्ययात्रा निघाली की स्मशानभूमीपर्यंत सोबत जाते. संपूर्ण अंत्यसंस्कार उरकेपर्यंत स्मशानभूमीत थांबते, ज्या वेळी गावकरी माघारी परततात, त्या वेळी ती ही परत येते. त्यामुळे गावासह अंत्यविधीला येणाऱ्या पाहुणे मंडळींत ही म्हैस कुतुहुलाचा विषय बनला आहे. मंगरुळपीर तालुक्‍यातील वनोजा गावात कुणाचाही मृत्यू झाल्यास म्हैस अंत्यविधीला जाते. त्यामुळे याबाबत गावात वेगवेगळ्या दृष्टीने चर्चासुद्धा केली जाते. मात्र, एरव्ही या म्हशीचे वागणे इतर म्हशींप्रमाणेच असते.

