Buldhana News: बुलडाण्यात १७ वर्षीय गतिमंद युवतीचा मृतदेह आढळला, परिसरात खळबळ

मोताळा (जि. बुलडाणा) : येथील कोर्टाच्या मागील गिट्टी खदान नजीकच्या नदीपात्रात एका १७ वर्षीय अल्पवयीन गतिमंद युवतीचा विवस्त्र अवस्थेतील मृतदेह आढळल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. शनिवारी (ता. २१) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. गौरी शरद फुंड (रा. बोराखेडी) असे मृतकाचे नाव आहे..तालुक्यातील बोराखेडी येथील गौरी शरद फुंड (वय १७) ही अल्पवयीन युवती गतिमंद असल्याने मागील पाच ते सहा वर्षांपासून तिचे एका मानसिक रोगतज्ज्ञाकडे उपचार सुरू होते. शुक्रवारी (ता. २०) सकाळी दहा वाजताच्या सुमारास गौरी ही घरातून बाहेर निघाली. परंतु बराच वेळ उलटूनही ती घरी परत आली नाही..Gadchiroli Accident: गडचिरोली येथील अहेरी तालुक्यात अंत्यविधीहून परतताना चारचाकी पुलाखाली; दोघांचा मृत्यू, तिघे गंभीर.त्यामुळे नातेवाइकांनी तिचा शोध सुरू केला. परंतु ती मिळून आली नाही. दरम्यान, शनिवारी (ता. २१) सकाळी साडेदहा वाजताच्या सुमारास कोर्टाच्या मागील गिट्टी खदान नजीकच्या नदीपात्रात गौरीचा विवस्त्र अवस्थेतील मृतदेह पाण्यात तरंगताना आढळला. त्यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली..माहिती मिळताच बोराखेडीचे पीएसआय राजेंद्र कपले व सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ही वार्ता कळताच घटनास्थळी नागरिकांची गर्दी उसळली होती. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बुलडाण्याला रवाना केला. .Chh. Sambhajinagar: गादीत गुंडाळून लावत होते मुलीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट; तीसगाव परिसरातील घटना, आईसह सावत्र वडील ताब्यात.दरम्यान, ठाणेदार सीताराम मेहेत्रे यांनी रुग्णालय गाठून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करीत माहिती घेतली. या प्रकरणी अमोल श्रीराम फुंड यांच्या फिर्यादीवरून बोराखेडी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. दरम्यान, गौरीचा मृत्यू नेमका कसा झाला? तिचा घातपात तर झाला नाही, अशी शंका नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. पोलिस तपासात काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. पुढील तपास पीएसआय राजेंद्र कपले करीत आहेत..