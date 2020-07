दहावी निकाल! अमरावती विभागात बुलडाणा जिल्हा अव्वल

अमरावती : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या दहावी परीक्षेचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला. अमरावती विभागाचा निकाल यंदा 95.14 टक्के लागला. राज्यात अमरावती जिल्हा अनुक्रमे पाचवा आहे. विभागात बुलडाणा जिल्ह्याने बाजी मारली असून या जिल्ह्याचा निकाल 96.10 टक्के लागला. अमरावती जिल्हा शेवटच्या स्थानावर आहे. मुलींचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त असल्याने मुलींनी परत एकदा बाजी मारली आहे. मार्च 2020 ला शालांत माध्यमिक परीक्षेसाठी अमरावती विभागातून 1 लाख 67 हजार 455 विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली. त्यापैकी 1 लाख 59 हजार 313 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. मुलींची सरासरी मुलांच्या तुलनेत अधिक आहे. 77 हजार 977 पैकी 75 हजार 454 मुली उत्तीर्ण झाल्या असून निकालाची सरासरी 96.76 टक्के आहे. अमरावती मंडळाचे विभागीय सचिव अनिल पारधी यांनी निकाल जाहीर केला. या वेळी सहसचिव डॉ. जयश्री राऊत, उपशिक्षणाधिकारी अनिल कोल्हे व बुद्धभूषण सोनोने उपस्थित होते.

राज्यात अमरावती विभाग राज्यात पाचव्या क्रमांकावर असून गतवर्षी निकालाची टक्केवारी 71. 98 होती. यंदा निकालाची टक्केवारी तब्बल 24.06 टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे. विभागातील एकूण 1 लाख 68 हजार 605 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. प्रावीण्यासह प्रथमश्रेणीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 56 हजार 341 आहे. प्रथमश्रेणीत 59 हजार 35, द्वितीय 35 हजार 425, तृतीय श्रेणीत 8 हजार 512 विद्यार्थी आहेत. एकूण 1 लाख 59 हजार 313 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. 61 विद्यार्थी दोषी

परीक्षेच्या काळात गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्या 61 विद्यार्थ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. यातील सर्व 61 विद्यार्थी दोषी आढळून आले असून त्यांच्यावर मंडळाच्या नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे. दोषी आढळलेल्या 61 विद्यार्थ्यांमध्ये अकोला सात, अमरावती 13, बुलडाणा 8, यवतमाळ 14 व सर्वाधिक वाशीमच्या 26 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. तीन शाळांचा निकाल शून्य

यवतमाळ जिल्ह्यातील एक व बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन शाळांचा निकाल शून्य टक्के लागला असून विभागातील 791 शाळांनी शंभर टक्के निकाल दिला आहे. काठावर पास होणाऱ्या शाळांची संख्या सात आहे. जिल्हानिहाय निकाल बुलडाणा - 96.10 टक्के

वाशीम - 96.09 टक्के

अमरावती - 93.94 टक्के

अकोला - 95.52 टक्के

यवतमाळ - 94.63 टक्के संपादन - स्वाती हुद्दार

