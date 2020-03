बुलडाणा येथे वेगळीच अफवा, पेट्रोल पंप होणार बंद

मोताळा (जि.बुलडाणा) : कोरोना व्हायरस प्रभाव पाहता टप्याटप्याने प्रशासन उपाययोजना करत आहे. गर्दी कमी करण्यासाठी आठवडी बाजार, यात्रा व देवदर्शन पूर्वीच केले आहे. मात्र, जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपावर आज (ता.१९) रात्री १२ नंतर कुठल्याही वाहनाला इंधन मिळणार नाही अशी अफवा पसरली. त्यामुळे कधी नव्हे ते बुलडाणा व मोताळा येथे इंधन भरण्यासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या. यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने अशी कुठलीच अधिसूचना काढली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, गर्दीला आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिस प्रशासनाची चांगलीच दमछाक झाली. बोरखेडी पोलिसांनी पेट्रोल पंपावर भेट देत अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे यावेळी आवाहन केले. अफवांवर विश्वास ठेवू नये; जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

जिल्ह्यात गर्दीची ठिकाणे टाळण्यासाठी 'नो गॅदरींग'चा आदेश असला तरी जिल्ह्यातील पेट्रोलपंप बंद ठेवण्यात आले आहेत, असा कुठलाही आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढलेला नाही. ती एक निव्वळ अफवा असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केल आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील पेट्रोलपंप कोरोना संसर्ग टाळण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना म्हणून बंद ठेवण्यात आले असल्याची अफवा सध्या जिल्ह्यात फिरत आहे. असा कुठलाही आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सोबतच नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे ही आवाहन त्यांनी केले आहे. पेट्रोल पंप सुरूच

जिल्ह्यातील पेट्रोल पंप बंद ठेवण्याबाबत कुठलेही आदेश काढण्यात आले नाहीत. पेट्रोल पंप बंद राहणार असल्याबाबत अफवा पसरवली जात आहे. या अफवांवर कुणीही विश्वास ठेवू नये. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पेट्रोल पंप बंद असणार नाहीत.



