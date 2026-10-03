Buldhana Crime: दुष्काळ अन् कर्जाच्या विळख्यात शेतकरी हताश; मंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच संपवले जीवन!

बुलढाणा: राज्यात दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस तीव्र होत असून, त्याचा सामना करताना बळीराजा पूर्णपणे हताश झाला आहे. डोक्यावर वाढलेला कर्जाचा डोंगर आणि हलाखीच्या परिस्थितीमुळे हवालदिल झालेल्या एका शेतकऱ्याने अखेर टोकाचे पाऊल उचलले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील चोंडी टाकळेश्वर गावात अल्पभूधारक शेतकरी शंकर रामभाऊ भारसाकळे यांनी राहत्या घरी आपले जीवन संपवले, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..चिठ्ठीतील शब्दांनी सुन्न केले मन:मृताजवळ सापडलेल्या चिठ्ठीतील मजकुराने वाचकांचे काळीज पिळवटून टाकले आहे. त्यात त्यांनी अत्यंत हताश होऊन लिहिले होते:"माझ्यावर खूप कर्ज आहे, शेती विकूनही कर्ज फिटले नाही, एक शेतजमीन गहाण ठेवूनही फिटले नाही, बायकोची पोत गहाण ठेवूनही पाहिजे तितके पैसे मिळाले नाहीत, म्हणून मी आता जीवन संपवीत आहे.".महसूल मंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच काळीज पिळवटणारी घटना:राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज बुलढाणा जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आणि थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचण्यासाठी येत होते. प्रशासनाचा हा दौरा ठरलेला असतानाच, मंत्र्यांच्या आगमनापूर्वी काही तास आधीच घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण यंत्रणेवर आणि शेतकरी वर्गातून तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. .सदर घटनेने बळीराजाच्या वेदना केवळ कागदावरच राहिल्या असून, शासनाकडून तातडीची व ठोस मदतीची अपेक्षा केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.