Buldhana News: इंधनासाठी रांगेत थांबणाऱ्यांसाठी थंड पाण्याची सुविधा; संदीपदादा शेळके यांची संकल्पना ; जिल्हाभर हा उपक्रम राबवण्याचा संकल्प

बुलडाणा: इंधन टंचाईच्या झळांनी होरपळणाऱ्या शेतकरी तथा नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी राजर्षी शाहू मल्टिस्टेटने पुढाकार घेतला आहे. पेट्रोल, डिझेलसाठी कडक उन्हात रांगेमध्ये उभ्या बळीराजाकरिता जिल्हाभरात थंड पाण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते संदीपदादा शेळके, संस्थाध्यक्षा मालतीताई शेळके यांच्या संकल्पनेतून या उपक्रमास सुरुवात करण्यात आली आहे. इंधन टंचाई निवारण होईपर्यंत जिल्हाभर हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे..एकीकडे सूर्य आग ओकतोय. तापमान ४३ अंशाच्या पुढे सरकले आहे. उन्हामुळे अंगाची लाहीलाही होत आहे. घरातून बाहेर पडणे मुश्किल झाले आहे. अशावेळी शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल, डिझेलसाठी रांगेत उभे राहावे लागत आहे. कडक उन्हात इंधन घेण्यासाठी उभ्या राहणाऱ्या नागरिकांना थंड पाण्याची सोय करण्यात आली आहे..Mumbai Rain: मुंबईकरांना अखेर दिलासा! आज मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता, उकाड्यापासून मिळणार आराम.दरम्यान धामणगाव बढे, शेंबा, मोताळा, उदयनगर, आंबेटाकळी, नांदुरा, पातूर्डा, संग्रामपूर, जळगाव, खामगाव, शेगाव, वरवट बकाल, मेहकर, देऊळगाव साकरशा, जानेफळ, सुलतानपूर, बिबी, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा येथे शुक्रवारी पाणीवाटप करण्यात आले. मागणीनुसार पुढेही जिल्हाभर पाणी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती संस्थेच्यावतीने देण्यात आली. सध्या पेट्रोल पंपावर पेट्रोल व डिझेलच्या कमतरतेमुळे नागरिकांची गर्दी बघायला मिळत आहे..शेतीचे कामे सुरू असल्यामुळे शेतकरी वर्ग आणि सामान्य नागरिकांची इंधनासाठी पळापळ होत आहे. दिवसभर आणि रात्रीही शेतकरी रांगेत थांबत आहेत. आपला नंबर हुकला तर डिझेल मिळणार नाही, या भीतीने त्यांना रांग सोडून जाता येत नाही. त्यांना खायची, प्यायची कशाचीच पर्वा राहिलेली नाही. अशावेळी सामाजिक उपक्रमांत पुढाकार घेणाऱ्या राजर्षी शाहू मल्टिस्टेटने त्यांच्यासाठी थंड पाण्याची सुविधा केली आहे. उन्हात थंडगार पाणी प्यायला मिळाल्यामुळे तृष्णातृप्ती झाल्याच्या भावना व्यक्त करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.