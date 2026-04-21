Buldhana News: जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अवैध धंद्यांना ऊत; वाळू माफिया आणि अवैध उत्खनन जोमातः पोलिस आणि महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष

बुलडाणा: एकीकडे शांत दिसणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दारूची अवैध विक्री, गुटखा तस्करी, जुगार/मटका अड्डे, वाळू माफिया आणि अवैध जमीन/खनिज उत्खनन हे प्रमुख अवैध धंदे राजरोसपणे सुरू आहेत. या धंद्यांमुळे तरुण पिढी व्यसनाधीन होत असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. पोलीस कारवाई होऊनही हे धंदे पुन्हा जोमाने सुरू होतात. पोलिस आणि महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष याकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून येत आहे..'ई-क्लास' जमिनीवर अवैध मुरूम उत्खननसिंदखेड राजाः तालुक्यातील किनगांव राजा येथील उमरद रोडवरील गट क्रमांक ६२३ मधील शासकीय 'ई-क्लास' जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरूम उत्खनन सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पहायला मिळत आहे..या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मुरूम काढून त्यांची जेसीबीच्या सहाय्याने ट्रॅक्टर व डंपर च्या माध्यमातून वाहतूक केली जात आहे.दररोज शेकडो ब्रांस मुरूम उत्खनन केले जात असून याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष पहायला मिळते. वन विभागाकडून लागवड केलेली झाडे नष्ट केली जात आहे. वनविभागाकडून सुध्दा कारवाई केली जात नाही..अवैध उत्खननामुळे पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असून,वनीकरणासाठी लावण्यात आलेली झाडे मोठ्या प्रमाणात नष्ट होत आहेत.याची चौकशी करण्याची मागणी नागरीकांकडून केली जात आहे..स्टोन क्रेशर मुळे वन्य प्राण्याच्या जीवाला धोकासिंदखेड राजा तालुक्यातील आडगांव राजा येथे वनपरिक्षेत्रालगत सुरू असलेल्या स्टोन क्रेशरमुळे वन अधिनियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप मनसे जिल्हाध्यक्ष शिवा पुरंदरे व जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक वाघ यांनी वन विभागाकडे लेखी तक्रारीत केले आहे.संबंधित क्रेशर तात्काळ बंद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ब्लास्टिंगमुळे मोठ्या प्रमाणात दगड बाहेर फेकले जात असून ते थेट वनक्षेत्रात पडत आहेत. यामुळे वन्यप्राण्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असून काही प्राण्यांचा मृत्यू झाल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.तसेच सततच्या आवाजामुळे वन्यजीवांना त्या परिसरात राहणे कठीण झाले आहे.