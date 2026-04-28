Vidarbha News: जिगाव प्रकल्पाच्या पाईप स्टॉक यार्डाला भीषण आग; सर्व पाईप जळून कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान; अनेक तासांनंतर आगीवर नियंत्रण

खामगाव: तालुक्यातील माटरगाव - जलंब रोडवरील जिगाव प्रकल्पाच्या पाईप स्टॉक यार्डला रविवार (ता.२६) रात्री उशिरा भीषण आग लागल्याची घटना घडली. या आगीमध्ये सर्व पाईप जळून खाक झाले असून कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे. आगीची तीव्रता इतकी भीषण होती की परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण पसरले होते..बुलडाणा जिल्ह्यातील महत्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पाअंतर्गत सुरू असलेल्या पाईप लाइनच्या कामासाठी मेघा इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून जलंब येथील भाग १ मधील गट नंबर ५० मध्ये वासुदेव मुऱ्हे यांच्या मालकीच्या शेतात पीयूसी पाईप साठवून ठेवण्यात आलेले होते..दरम्यान रविवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास अचानक यार्ड मधून धूर निघू लागल्याचे काही नागरिकांच्या निदर्शनास आले. काही क्षणांतच आगीने विक्राळ रूप धारण केले आणि संपूर्ण यार्डाला वेढा घातला. दरम्यान ज्वलनशील साहित्याचे पीयूसी पाईप असल्याने आगीने काही क्षणातच रौद्ररूप धारण केले होते..यावेळी सर्वत्र आग आणि धुराचे लोट पसरल्यामुळे परिसरात काही काळ भितीचे वातावरण पसरले होते. घटनेची माहिती मिळताच खामगावसह बुलडाणा, शेगाव, मलकापूर आणि जळगाव जामोद येथील अग्निशमन दलाच्या पथकांना तत्काळ पाचारण करण्यात आले. यावेळी ८ ते १० अग्निशामन वाहनाव्दारे रात्रभर जवानांनी पाण्याचा मारा केला मात्र आगीची दाहकता प्रचंड असल्याने त्यावर नियंत्रण मिळवताना मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागला..रात्रभर सुरू असलेल्या अथक प्रयत्नानंतर रविवारी सकाळी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले.आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट नसले तरी शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावेळी तहसीलदारांनी पंचनामा केला असून पुढील कारवाई सुरू आहे. सदर आगीत संपूर्ण पीयूसी पाईप जळून खाक झाले असून कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती मिळाली आहे.