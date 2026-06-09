विदर्भ

Buldhana: जिल्ह्यात ७.३८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणीचे नियोजन;कृषी विभाग सज्जः ७४,५८९.६५ मॅट्रिक टन खतांचा साठाही उपलब्ध

Agriculture Department Prepares for Kharif Season in Buldhana: बुलडाणा जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी ७.३८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले असून कृषी विभाग पूर्णपणे सज्ज आहे.
Buldhana

Buldhana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बुलडाणा: जून महिन्याचा पहिला आठवडा संपताच शेतकरी खरीप हंगामातील पीक पेरणीच्या कामाला वेग देणार असून, त्या दृष्टीने शेतकरी पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामात सद्या व्यस्त दिसत आहेत. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात बी-बियाणे व खतांची टंचाई भासू नये, यासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला असून कृषी विभागाकडून यंदा जिल्ह्यात ७ लाख ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन केले आहे.

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