Buldhana: जिल्ह्यात ७.३८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणीचे नियोजन;कृषी विभाग सज्जः ७४,५८९.६५ मॅट्रिक टन खतांचा साठाही उपलब्ध

बुलडाणा: जून महिन्याचा पहिला आठवडा संपताच शेतकरी खरीप हंगामातील पीक पेरणीच्या कामाला वेग देणार असून, त्या दृष्टीने शेतकरी पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामात सद्या व्यस्त दिसत आहेत. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात बी-बियाणे व खतांची टंचाई भासू नये, यासाठी कृषी विभाग सज्ज झाला असून कृषी विभागाकडून यंदा जिल्ह्यात ७ लाख ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन केले आहे..तर, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतटंचाईची झळ सोसावी लागू नये, म्हणून प्रशासनाच्या वतीने ७४,५८९.६५ मॅट्रिक टन खताचा साठा उपलब्ध करण्यात आला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी हवामानातील बदल लक्षात घेता कमी कालावधीत येणाऱ्या तसेच कमी पाण्यात तग धरणाऱ्या सोयाबीन, कापूस, तूर, ज्वारी, मूग, उडीद व मका या वाणांचा वापर करावा, अशी शिफारस कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून कृषी सेवा केंद्रांवर बियाण्यांचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे..Petrol-Diesel-CNG Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर; पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात आज किती भाव?.कृषी सहाय्यक आणि तालुका कृषी अधिकारी गावपातळीवर भेटी देऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. दरम्यान, मान्सून वेळेत दाखल झाल्यास जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यापासून खरीप पेरणीला वेग येण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार यंदा समाधानकारक पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.."कृषी विभागाच्या वतीने बी बियाण्यांचे योग्य नियोजन केले आहे. तसेच खतांचा साठा देखील मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे.ज्या शेतकऱ्यांना घरचे बियाणे पेरणी करायचे आहे, त्यांनी बियाण्याची उगवण क्षमता तपासून पेरणी करावी. बियाण्यांची निवड करताना प्रमाणित बियाण्याची निवड करावी तसेच जमिनीत ६ इंच ओलावा झाल्यानंतरच पेरणी करावी."- संतोष डाबरे, जिल्हा अधीक्षक, कृषि अधिकारी, बुलडाणा.Hinjawadi Traffic: आयटी पार्क परिसराला दिलासा! हिंजवडीत चार नवीन जोड रस्ते विकसित होणार, प्रवास होणार सुसह्य.पिकाचे नाव क्षेत्र (हेक्टर)सोयाबीन ४,३५००० लाख हेक्टरकापूस १,२८००० लाख हेक्टरतूर ९९ हजार ५०० हेक्टरमका ६३००० हजार हेक्टरमुंग ५ हजार ८०० हेक्टरउडीद ६ हजार ५०० हेक्टरज्वारी ५०० हेक्टरएकूण क्षेत्र ५,७६,००० लाख हेक्टर.प्रमाणित बियाण्यांचा वापर करावापेरणीपूर्व मशागत, बीजप्रक्रिया आणि मृदा परीक्षणावर भर दिला जात आहे. शेतकऱ्यांनी प्रमाणित बियाण्यांचा वापर करावा तसेच शेततळे, ठिबक सिंचन आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांचा अवलंब करावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.