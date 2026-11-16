Buldhana News: चाऱ्याच्या टंचाईवरून महाराष्ट्र-राजस्थानचे मेंढपाळ आमनेसामने; बुलढाण्याच्या सीमेवर तणावपूर्ण परिस्थिती

महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असून, जनावरांसाठी चाऱ्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील चारा उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी इतर राज्यांतील आणि जिल्ह्यांतील मेंढपाळांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. या निर्णयामुळे मात्र आता महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील मेंढपाळांमध्ये संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे..स्थानिक मेंढपाळांचा प्रवेशाला विरोधराजस्थानमधील हजारो मेंढ्या आणि उंटांचा कळप घेऊन मेंढपाळ महाराष्ट्राच्या दिशेने निघाले होते. बुलढाणा जिल्ह्यातील निमखेडी परिसरातील मध्य प्रदेशच्या सीमेजवळ ते महाराष्ट्रात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असताना स्थानिक मेंढपाळ आणि प्रशासनाने त्यांना रोखले. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या मेंढपाळांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला..Marathwada Agriculture : दुष्काळ आणि जमिनीतील ओलाव्याअभावी मराठवाड्यात रब्बी पेरणी रखडली; छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीडमध्ये उद्दिष्टाच्या केवळ १४.२९ टक्के पेरणी.महाराष्ट्रातील मेंढपाळांनी राजस्थानमधील मेंढपाळांना राज्यात प्रवेश देण्यास विरोध केला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत स्थानिक जनावरांसाठी उपलब्ध असलेला चारा बाहेरील कळपांमुळे कमी होऊ शकतो, अशी त्यांची भीती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या बाजूला स्थानिक मेंढपाळ हातात लाठ्या-काठ्या घेऊन उभे असल्याचे चित्र आहे..आम्हाला फक्त रस्ता हवादुसरीकडे, राजस्थानमधील मेंढपाळांनी महाराष्ट्रात मुक्काम करण्याचा आपला उद्देश नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांना महाराष्ट्रातून अमरावती आणि नागपूरमार्गे आंध्र प्रदेशात जायचे आहे. त्यामुळे जनावरांना चरण्यासाठी महाराष्ट्रात थांबण्याऐवजी केवळ पुढील प्रवासासाठी रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे..Maharashtra Drought: राज्यात दुष्काळाचा मोठा फटका! ६२ हजार कोटींचे पीक नुकसान; ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर.राजस्थानमधील मारवाड आणि वाळवंटी भागातील रायका व रबारी समाजातील अनेक मेंढपाळ दरवर्षी चारा आणि पाण्याच्या शोधात इतर राज्यांकडे स्थलांतर करतात. राजस्थानमधील कोरडे हवामान आणि चाऱ्याची कमतरता यामुळे ते आपल्या मेंढ्या आणि उंटांसह लांबचा प्रवास करतात..सीमेवर पोलिसांचा बंदोबस्तसध्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवर दोन्ही बाजूंचे मेंढपाळ आमनेसामने उभे आहेत. त्यांच्या दरम्यान पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. जळगाव जामोद पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. चाऱ्याच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेला हा वाद आता दोन राज्यांतील मेंढपाळांमधील संघर्षाचे स्वरूप घेत असल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.