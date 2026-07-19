Buldhana Crime News: पतीसह १९ वर्षीय विवाहितेला घरातून शेतात ओढत नेलं, चाकू अन् विळ्याचा धाक दाखवत दोघांचा अत्याचार

मलकापूर: तालुक्यातील एका गावात दोन अज्ञात आरोपींनी घरात घुसून लूटमार करीत १९ वर्षीय विवाहित महिलेला पतीसह शेतात ओढून नेत चाकू व विळ्याचा धाक दाखवून महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता.१७) रात्री घडली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून मलकापूर ग्रामीण पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ जुलै रोजी रात्री सुमारे ११ वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादी पीडित महिला आणि तिचा पती त्यांच्या राहत्या घरात मोबाईल पाहत झोपलेले असताना दोन अज्ञात इसमांनी घराचा दरवाजा तोडून प्रवेश केला..MSRTC: लालपरीने उडविला प्रवाशांच्या चेहऱ्याचा रंग; एसटी भाडेवाढीने मोडणार कंबरडे.आरोपींपैकी एकाच्या हातात चाकू तर दुसऱ्याच्या हातात विळा होता. शस्त्रांचा धाक दाखवत आरोपींनी पीडितेच्या पती जवळील मोबाईल आणि ६०० रुपयांची रोकड जबरदस्तीने हिसकावून घेतली..Amravati: देहविक्रीच्या ठिकाणी व्हिडीओ शूट, अधिकाऱ्यांसह उच्चभ्रूंचा समावेश; अडीच हजारात महिलांचा सौदा, व्हीआयपींसाठी.आरोपींनी दागिन्यांची मागणी केली. दागिने नसल्याचे सांगितल्यावर त्यांनी पती-पत्नीला जबरदस्तीने जवळील शेतात नेले. तेथे पतीला विळ्याचा धाक दाखवत दोन्ही आरोपींनी महिलेवर आळीपाळीने बलात्कार केला. त्यानंतर आरोपी मोटारसायकलवरून घटनास्थळावरून पसार झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.