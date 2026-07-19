विदर्भ

Buldhana Crime News: पतीसह १९ वर्षीय विवाहितेला घरातून शेतात ओढत नेलं, चाकू अन् विळ्याचा धाक दाखवत दोघांचा अत्याचार

Police Register FIR Against Unknown Accused: बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यात १९ वर्षीय विवाहितेवरील कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दोन अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Buldhana

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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मलकापूर: तालुक्यातील एका गावात दोन अज्ञात आरोपींनी घरात घुसून लूटमार करीत १९ वर्षीय विवाहित महिलेला पतीसह शेतात ओढून नेत चाकू व विळ्याचा धाक दाखवून महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता.१७) रात्री घडली. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून मलकापूर ग्रामीण पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीवरून आरोपींविरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे.

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