विदर्भ

Buldhana News: बुलडाण्यातील सुंदरखेड परिसरातील अल्पवयीन विद्यार्थ्याने संपवले जीवन

Buldhana Crime: बुलडाण्यात तीन दिवसांच्या अंतराने दोन अल्पवयीन विद्यार्थ्यांनी गळफास घेऊन जीवन संपवल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. अथर्व राणे याने १४ फेब्रुवारी रोजी टोकाचे पाऊल उचलले. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बुलडाणा : तीन दिवसांपूर्वी गळफास घेवून आत्महत्या करणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याच्या मित्राने १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आत्महत्या केल्यामुळे बुलडाणा परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

