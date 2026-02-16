Buldhana News: बुलडाण्यातील सुंदरखेड परिसरातील अल्पवयीन विद्यार्थ्याने संपवले जीवन

बुलडाणा : तीन दिवसांपूर्वी गळफास घेवून आत्महत्या करणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याच्या मित्राने १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आत्महत्या केल्यामुळे बुलडाणा परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..तीन दिवसात दोन अत्पवयीन मुलांनी आत्महत्या केल्याने विविध चर्चेला पेव फुटले आहे. अथर्व वैभव राणे (वय १४) असे आत्महत्या केलेल्या या अल्पवयीन मुलाचे नाव आहे. याप्रकरणी बुलडाणा शहर पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..स्थानिक भारत विद्यालयातील आठव्या वर्गात शिकणाऱ्या नमन अरुण राऊत या विद्यार्थ्याने तीन दिवसापूर्वी गळफास घेवून आत्महत्या केली होती. या धक्क्यातून त्याचे पालक वर्ग अजूनही सावरलेला नसतांना नमनच्या वर्गातील आणि त्याच्या सोबत असणाऱ्या सुंदरखेड परिसरातील १४ वर्षीय अथर्व वैभव राणे नावाच्या वर्गमित्राने शनिवारी संध्याकाळी ५ वाजेदरम्यान गळफास घेवून आत्महत्या केली आहे..Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?.तिन दिवसात एका पाठोपाठ एक घडणाऱ्या दोन घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या दोन्ही आत्महत्यांचे एकमेकांशी काही संबंध आहे का ? याबाबत चर्चा होत आहे. मृतक अथर्व राणे हा सुंदरखेड येथील पाण्याच्या टाकीजवळ राहत होता. त्याचे वडील वैभव राणे हे कारागृह पोलीस आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.