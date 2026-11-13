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Samruddhi Mahamarg Accident : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कंटेनरने २२ वाहनांना फरफटत नेले अन्...

Samruddhi Mahamarg: पोलिस आणि बचाव पथकांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून जखमींना रुग्णालयात हलवले. अपघातामुळे समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. अपघाताचे नेमके कारण आणि जखमींची अधिकृत संख्या अद्याप समोर आलेली नाही;
Samruddhi Mahamarg

Samruddhi Mahamarg Accident Near Tadhegaon

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Samruddhi Mahamarg Accident: बुलढाणा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. सिंदखेड राजा तालुक्यातील तढेगाव गावाजवळ खडकपूर्णा नदीवरील पुलावर तब्बल २५ ते ३० वाहने एकमेकांना धडकली. या भीषण अपघातात जवळपास 30 जण गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे महामार्गावर एकच खळबळ उडाली असून, परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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