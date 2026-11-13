Samruddhi Mahamarg Accident : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! भरधाव कंटेनरने २२ वाहनांना फरफटत नेले अन्...

Samruddhi Mahamarg Accident: बुलढाणा जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. सिंदखेड राजा तालुक्यातील तढेगाव गावाजवळ खडकपूर्णा नदीवरील पुलावर तब्बल २५ ते ३० वाहने एकमेकांना धडकली. या भीषण अपघातात जवळपास 30 जण गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे महामार्गावर एकच खळबळ उडाली असून, परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, खडकपूर्णा नदीवरील पुलावरून वाहने जात असताना एका कंटेनरने अनेक वाहनांना धडक दिली. कंटेनर अनेक वाहनांना घासत पुढे गेल्याने एकापाठोपाठ एक वाहने एकमेकांवर आदळली. यामुळे महामार्गावर वाहनांचा मोठा विचका झाला. अपघाताची तीव्रता पाहता अनेक वाहनांचे नुकसान झाल्याचे समजते..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बचावकार्य सुरू करण्यात आले असून, जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे..दरम्यान, अपघातामुळे समृद्धी महामार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. अपघात नेमका कशामुळे घडला, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पोलीस घटनास्थळी तपास करत असून, अपघातातील जखमींची संख्या आणि त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती मिळणे बाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.