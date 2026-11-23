चिखली, (जि. बुलडाणा) : अमडापूर लव्हाळा मार्गावरील एका शेतातील पत्र्याच्या गोठ्यामध्ये गर्भलिंग निदान रॅकेटचा गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक पथकाने भंडाफोड केला आहे. वाशीम आणि बुलडाणा पथकाने केलेल्या या कारवाईत बनावट डॉक्टरसह तिघांना रंगेहाथ अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिन व इतर साहित्य जप्त करण्यात आले आहे..विविध ठिकाणी पोर्टेबल मशिनद्वारे अवैध गर्भलिंग तपासणी सुरू असल्याची गुप्त माहिती गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक पथकाला मिळाली होती. यावरून उपसंचालक आरती कुलवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली बनावट प्रकरण तयार करण्यात आले. .शनिवारी (ता २१) सकाळी सहा वाजल्यापासून हे पथक संशयितांचा पाठलाग करत होते. संशयित बनावट डॉक्टर अमडापूर लव्हाळा मार्गावरील गणेश सूर्यवंशी यांच्या शेतातील पत्राच्या गोठ्यात पोहोचल्यानंतर तेथे तपासणी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.