Buldhana News: दोघांच्या त्रासाला कंटाळून; नांदुरा तालुक्यात ५० वर्षीय व्यक्तीने संपवले जीवन

Buldhana Crime: वडगाव खंडोपंत येथे मानसिक त्रासामुळे ५० वर्षीय व्यक्तीने जीवन संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड. बोराखेडी पोलिसांनी दोघांवर गुन्हा दाखल केला.शेती वाद, मानसिक त्रास आणि आत्महत्या प्रकरणासंबंधी सविस्तर माहिती येथे वाचा.
मोताळा : दोन जणांच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून ५० वर्षीय व्यक्तीने आत्महत्या केल्याची घटना वडगाव खंडोपंत शिवारात मंगळवारी (ता. १८) उघडकीस आली. रविंद्र संताजी शेळके - पाटील (रा. वडगाव खंडोपंत ह. मु. फुली) असे मृतकाचे नाव आहे. या प्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी दोघा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

