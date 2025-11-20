Buldhana News: दोघांच्या त्रासाला कंटाळून; नांदुरा तालुक्यात ५० वर्षीय व्यक्तीने संपवले जीवन

मोताळा : दोन जणांच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून ५० वर्षीय व्यक्तीने आत्महत्या केल्याची घटना वडगाव खंडोपंत शिवारात मंगळवारी (ता. १८) उघडकीस आली. रविंद्र संताजी शेळके - पाटील (रा. वडगाव खंडोपंत ह. मु. फुली) असे मृतकाचे नाव आहे. या प्रकरणी बोराखेडी पोलिसांनी दोघा आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..अलका रविंद्र शेळके - पाटील (वय ४०, रा. वडगाव खंडोपंत ह. मु. फुली ता. नांदुरा) यांनी बोराखेडी पोलिसांत तक्रार दिली की, रविवारी ता. १६ रोजी दुपारी एक वाजताच्या सुमारास फिर्यादीचे पती रविंद्र संताजी शेळके - पाटील (५०) यांना फिर्यादीचे दोन्ही चुलत भाऊ अमोल राजाराम सरोदे आणि गणेश राजाराम सरोदे (दोघे रा. फुली ता. नांदुरा) यांनी शेतीच्या कारणावरून फिर्यादीचे पती व फिर्यादीसोबत वाद घालून शिवीगाळ केली..त्यांना लोटपाट करीत चापटा बुक्क्यांनी मारहाण केली. अमोल सरोदे याने फिर्यादीस काठीने मारहाण केली. दोन्ही आरोपींनी फिर्यादीचे पतीस अपमानास्पद वागणूक दिली. तू बायकोची शेती खातो. .तुला आम्ही एखाद्या दिवशी जिवाने मारून टाकू किंवा तू स्वतः मरून जा. तुझ्या जगण्यात काहीही अर्थ नाही. तुला जगण्याचा काहीही अधिकार नाही, असे अपमानास्पद बोलून नेहमी मानसिक त्रास दिला. .Eknath Khadse : खडसेंच्या मुक्ताई बंगल्यातील चोरीचा पर्दाफाश! आंतरराज्यीय टोळीचा सहभाग, सोने घेणारा सराफ अटकेत.त्यामुळे फिर्यादीचे पती रविंद्र शेळके - पाटील यांनी वडगांव खंडोपंत शिवारातील नळगंगा नदीपात्राच्या शेजारील सरकारी विहीरीच्या बाजूला विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. ही घटना मंगळवारी (ता. १८) सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.