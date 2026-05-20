विदर्भ

Buldhana News: जिल्ह्यात २० गावांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट कामांना मंजुरी; पाणीटंचाई निवारणः १२७ उपाययोजनांना मिळाली प्रशासकीय मान्यता

Administrative Approval for 127 Recharge Shaft Works: बुलडाणा जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी २० गावांमध्ये १२७ रिचार्ज शाफ्ट कामांना मंजुरी. भूजल वाढ, जलसंधारण आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा मजबूत करण्यासाठी प्रशासनाची मोठी योजना.
सकाळ वृत्तसेवा
बुलडाणा: जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता सन २०२५-२६ या वर्षासाठी पाणीटंचाई निवारणार्थ स्त्रोत बळकटीकरण अंतर्गत रिचार्ज शाफ्ट उपाययोजनांना जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. जिल्ह्यातील २० गावांमध्ये एकूण १२७ रिचार्ज शाफ्ट कामांसाठी १ कोटी ५ लाख ३१ हजार १६८ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

