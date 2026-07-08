Buldhana: उघड्यावर प्लास्टिक फेकल्यास होणार कारवाई; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे निर्देशः प्रभावी अंमलबजावणी करा

बुलडाणा: पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्वच्छता राखण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी गावस्तरावर कचरा व्यवस्थापन मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी दंडात्मक कारवाईचे आदेश पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. यासंदर्भातील परिपत्रक सोमवारी (ता. ६) रोजी जिल्हा परिषदेच्या वतीने बीडीओ व ग्रामपंचायतींना देण्यात आले..प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती, संबंधित यंत्रणांनी एकेरी वापरातील प्लास्टिकवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, प्लास्टिक कचऱ्याच्या स्त्रोतस्थानी वर्गीकरण, संकलन, पुनर्वापर व शास्त्रोक्त विल्हेवाट यावर विशेष भर देण्याचे सीईओ खरात यांनी म्हटले आहे. नागरिकांमध्ये प्लास्टिकमुक्त जीवनशैलीबाबत जनजागृती करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यावर भर दिला जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम व घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ नुसार आवश्यक ती दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे..Washim: केनवड–कोयाळी रस्त्यावर मृत्यूचे सापळे; तारा लोंबकळल्या, रस्ते खचले; प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प.तेराही पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायती, आणि संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून जिल्हा प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन हे काटेकोरपणे करून आपण लवकरच जिल्हा प्लास्टिकमुक्त करूया, असे आवाहन पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश देशमुख यांनी केले आहे..ग्रामपंचायतींना राहावे लागणार दक्षप्लास्टिक कचऱ्याचे स्त्रोतावर वर्गीकरण, संकलन साठवणूक व वाहतूक सुनिश्चित करणे, पुनर्वापर योग्य प्लास्टिक कचरा अधिकृतपणे प्रक्रिया केंद्राकडे पाठविणे, ग्रामस्थ, शाळा, बचत गट व इतर संस्थांमध्ये जनजागृती करणे, प्लास्टिक कचऱ्याचे उघड्यावर जाळपोळ होणार नाही याची खात्री करणे, सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर नाल्यात किंवा जलस्त्रोतांमध्ये प्लास्टिक कचरा टाकण्यास प्रतिबंध करणे, ग्रामीण भागात प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य व्यवस्था उभारणे व कार्यान्वित करणे, जत्रा, उत्सव, विवाह समारंभ, धार्मिक कार्यक्रम आयोजकांनी निर्माण झालेल्या प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण, आठवडी बाजारात जाऊन कापडी पिशव्यांचा वापर वाढवण्यासाठी व्यापाऱ्यांची बैठक घेणे, स्वच्छता कर आकारणे, शाळकरी मुलांचा सहभाग वाढवणे, माहिती फलक लावून जाणीव जागृती करणे, अशा जबाबदऱ्या ग्रामपंचायतींवर निश्चित करण्यात आल्या आहेत..Ashadhi Wari: ४३ वर्षांची अखंड परंपरा कायम! गंगापूरहून १२०० वारकऱ्यांची पायी दिंडी पंढरपूरकडे मार्गस्थ; भक्ती, शिस्त आणि परंपरेचा अनोखा संगम.दंडात्मक कारवाईची तरतुदसार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिक कचरा फेकल्यास १०० ते ५०० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तर प्लास्टिक कचरा जाळल्यास ५०० ते २००० रुपये. अनधिकृतपणे प्लास्टिक कचरा टाकल्यास ५०० ते ५००० रुपये. बंदी घातलेला एकदाच वापराच्या प्लास्टिक वस्तूंचा वापर/साठा/विक्री केल्यास १००० ते ५००० रुपये दंडाची तरतुद आहे. शिवाय पुनरावृत्ती झाल्यास दुप्पट दंड करण्यात येईल. वारंवार नियम मोडल्यास २५ हजार रुपये दंड आणि तीन महिने कारावास होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.