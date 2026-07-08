Gadchiroli: आलापल्ली-सिरोंचा महामार्ग जड वाहतुकीस बंद!; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत येथून चालणार नाहीत अवजड वाहने

गडचिरोली: मागील पाच वर्षांपासून रखडलेला आलापल्ली- सिरोंचा राष्ट्रीय महामार्ग पावसाळ्यात अधिकच भयावह आणि वाहनचालकांसाठी जीवघेणा झाला आहे. त्यामुळे या महामार्गावरील अवजड वाहतूक तत्काळ बंद करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केल्यानंतर दैनिक सकाळने मंगळवारी (ता. ७) वृत्त प्रकाशित करत ही समस्या ऐरणीवर आणली. दैनिक सकाळच्या वृत्ताची तत्काळ दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या महामार्गावरील जड वाहतूक ३१ ऑक्टोबरपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३५३-सी वरील सिरोंचा–आलापल्ली मार्गावर सुरू असलेल्या महामार्ग बांधकामामुळे आणि पावसाळ्यातील संभाव्य धोके लक्षात घेऊन या मार्गावरील सर्व प्रकारच्या जड वाहनांच्या वाहतुकीस ७ जुलै २०२६ रोजी मध्यरात्रीपासून ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रतिबंध करण्यात आला आहे..जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी व अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अविश्यांत पंडा यांनी मोटार वाहन कायदा, १९८८ मधील तरतुदींनुसार हा आदेश जारी केला आहे. मात्र, आपत्कालीन सेवा, प्रवासी बस, पाणीपुरवठा, पोलिस, अन्न व औषध पुरवठा, महावितरण, दूरसंचार, आरोग्य विभाग तसेच रस्ते दुरुस्तीशी संबंधित वाहनांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे. एकीकडे विकासाच्या गप्पा मारल्या जात असताना दुसरीकडे आलापल्ली-सिरोंचा हा मुख्य मार्ग (१५३ सी) नागरिकांसाठी मृत्यूचा सापळा बनला आहे..Washim: केनवड–कोयाळी रस्त्यावर मृत्यूचे सापळे; तारा लोंबकळल्या, रस्ते खचले; प्रशासन व लोकप्रतिनिधी मात्र गप्प.या समस्येबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला होता. वारंवार आंदोलने करून आणि प्रशासनाला निवेदने देऊनही रस्ते विकास महामंडळ आणि संबंधित कंत्राटदाराकडून दखल घेतील जात नाही, ही अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे..वातानुकूलित खोलीत बसून कारभार हाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी एकदा या रस्त्यावरून प्रवास करून दाखवावा, म्हणजे त्यांना जनसामान्यांच्या वेदना समजतील, अशा शब्दात ताटीकोंडावार यांनी टीका केली. अवजड वाहतुकीमुळे रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली आहे. या मार्गावरून धावणारी वाहने जीव मुठीत धरून प्रवास करत आहेत, असेही त्यांनी म्हटले होते. संतोष ताटीकोंडावार यांनी मांडलेल्या समस्येला वाचा फोडत दैनिक सकाळने 'आलापल्ली- सिरोंचा महामार्ग वाहनचालकांसाठी जीवघेणा' या मथळ्याची बातमी मंगळवारी प्रकाशित केली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने वाहतूक बंद करण्याचा आदेश दिला आहे..लॉर्ड्सच्या बाल्कनीतील तो ऐतिहासिक क्षण पुन्हा जिवंत; सौरव गांगुलीच्या भूमिकेत राजकुमार रावचा दमदार लूक.पर्यायी मार्ग वापरण्याचे निर्देशआलापल्ली-सिरोंचा महामार्गावरील जड वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जड वाहनांनी सिरोंचा–मंचेरियाल–राजुरा–बल्लारशाह–चंद्रपूर–गडचिरोली तसेच आलापल्ली–आष्टी–बल्लारपूर–मंचेरियाल या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रचलित कायद्यांनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कळविले आहे.."सर्वांच्या सहकार्याने मी या समस्येचा वेळोवेळी पाठपुरावा करत आहे. जड वाहतूक बंद केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांचे व समस्या ऐरणीवर आणल्याबद्दल दैनिक सकाळला खुप खुप धन्यवाद. जनतेची समस्या लक्षात घेता या महामार्गाचे काम लवकर पूर्ण करण्याचे कडक आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावे, हीच मागणी आहे."- संतोष ताटीकोंडावार, सामाजिक कार्यकर्ता, आलापल्ली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.