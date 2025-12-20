Tank Tower Accident: अन् सहा संसाराचे दिवे अकालीच विझले! बुटीबोरी दुर्घटनेने कोलमडले कुटुंब; कंपनीचा बेजबाबदारपणा चव्हाट्यावर

नागपूर : सकाळी दोन घासांसाठी घराबाहेर पडलेले हात संध्याकाळी परतलेच नाहीत. बुटीबोरी एमआयडीसीतील अवाडा कंपनीत कोसळलेल्या टँक टॉवरमुळे सहा कामगारांचे जीव गेले अन् सहा कुटुंबांचे भविष्यही मलब्याखाली गाडले गेले. एका क्षणात कामाची जागा शापित झाली आणि उद्योगाच्या सावलीत जगणाऱ्या मजुरांच्या वेदना उफाळून आल्या. या घटनेने कंपनीची व सरकारच्या कामगार धोरणाची लक्तरे चव्हाट्यावर आणली..आपल्या राज्यात रोजगार नाही म्हणून घरसंसार सोडून अनेक परप्रांतीय बुटीबोरीत आले. त्यांना रोजगार मिळाला. मात्र, जिवाची सुरक्षा मिळाली नाही. आज, ना उद्या काळ त्यांची वाट पाहतच होता. नेहमीप्रमाणे बुटीबोरी एमआयडीसीतील अवाडा कंपनीत कामावर गेलेल्या कामगारांना आपल्या मागे मृत्यूचे संकट चालून येईल याची कल्पना नव्हती..Agricultural News : द्राक्ष खरेदी करून पैसे न देणाऱ्या व्यापाऱ्यांना लगाम घाला! नाशिकच्या शेतकऱ्यांची 'नोंदणी अनिवार्य' करण्याची मागणी.अचानक १५ लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी कोसळली. पाहता-पहाता सहा जणांचा जीव गेला. आर्त किंचाळ्यांनी परिसर हादरला. काय झाले, कुणास काही कल्पना नाही. सर्वत्र पाण्याचा लोट वाहात होता. बेफाम झालेली नदी फुगावी आणि पुराचे पाणी घराघरांत शिरावे, असे चित्र होते. क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. यात सहा जणांचा जीव गेला. यात सुधांशुकुमार साहनी हा (वय ३६) बिहारमधील मुजफ्फरपूरचा. कुटुंबाच्या पालन-पोषणासाठी तो नागपूरला आला होता. शमीम अन्सारी (वय ४२) कुटुंबाचा आधारस्तंभ. वृद्ध आई-वडिलांची औषधे, घरखर्च सगळे त्याच्यावर विसंबून. बुलेटकुमार सहा (वय ३०) हा सुद्धा होता..सोबत अरविंद कुमार ठाकूर (वय २३), अशोक कंचन पटेल (४२), अजब राजेश्वर पासवान (वय २६) यांच्या नावांसोबत आता ‘मृत’ हा शब्द कायमचा चिकटला. टाकी फुटली तेव्हा लाखो लिटर पाण्याचा रौद्ररुप धारण केलेला प्रवाह बुडवून गेला. टाकीपासून काही फूट अंतरावर वेल्डिंग करत असलेले ६ कामगार त्या पाण्यात गडप झाले. कुणाला हात मिळाला, कुणाचा आवाज आला. आणि क्षणात शांतता. तीन जण जागीच गेले. उरलेल्यांपैकी रुग्णालयात झुंज देताना तिघे दगावले..रुग्णालयात दृश्य अधिकच हृदयद्रावक आहे. ९ जण गंभीर झाले. नावांची यादी हातात धरून उभ्या असलेल्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नजरा थरथरत होत्या. ‘तो आहे ना?’ असा प्रश्न ओठांवर थबकतो. काही जखमी अजून शुद्धीवर नाहीत; डॉक्टरांची धावपळ सुरू आहे. ‘कृपा करून वाचवा,’ अशी आर्त हाक नातेवाइकांच्या डोळ्यांतून वाहत आहे. मृतदेह उत्तरीय तपासणीला गेले, पण त्यांच्या मागे राहिलेल्यांचा श्वास कुठे थांबेल, हे कुणालाच ठाऊक नाही..नियम, सुरक्षा, तपासणी हे शब्द अंधश्रद्धा वाटतातपरगावच्या कामगारांना नियम, सुरक्षा, तपासणी हे शब्द दूरचे वाटतात. रोजंदारीच्या आशेवर ते जीव धोक्यात घालतात. उद्योग पुन्हा उभा राहील, उत्पादन सुरू होईल; पण या सहा घरांत पुन्हा हसू येईल का? मुलांचे प्रश्न, आई आणि पत्नीचे अश्रू .याचे उत्तर कोण देणार? बुटीबोरी आज हादरले. पण उद्या आपण विसरणार का?, असे अनेक प्रश्न या दुर्घटनांनी अधोरेखित केलेत..कंपन्यांमध्ये परप्रांतीय कामगारांचे लोंढेया दुर्घटनेतील जवळपास १४ कामगार हे परप्रांतीय आहेत. त्यामुळे स्थानिक कामगारांना रोजगार मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते. जिल्ह्यातील अनेक कंपन्यांमध्ये परप्रांतीय कामगार येत असल्याची ओरड आहे. मात्र, याकडे सरकार लक्ष देत नाही. परप्रांतीय कामगारांची कुठेही नोंद ठेवली जात नाही. दुसरीकडे त्यांना भविष्य निर्वाह निधी तसेच कामगार कायद्यानुसार कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत म्हणून परप्रांतीय कामगारांना कंपन्यांत प्राधान्य दिले जाते..Kolhapur News: इतिहासाचा वारसा, पण विकास शून्य! पेठवडगावच्या नागरिकांना वाहतूक, पाणी, रस्ते आणि आराखड्याच्या समस्यांनी घेरलं.अनेक घटनांत आतापर्यंत ३० जणांचा मृत्यूगेल्या दोन वर्षांपासून चार कंपन्यांमध्ये झालेल्या शक्तीशाली स्फोटात २४ कामगारांचा बळी व सुमारे १९ कामगार जखमी झाले. आता बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरातील अवाडा कंपनीत ही दुर्घटना झाली. सहा जण दगावले तर ९ जण गंभीर झाले. उद्योग परिसर आता कामगारांच्या मृत्यूचा सापळा झाला. शेकडो कंपन्या आहेत. मात्र, त्यांची सुरक्षा ऐरणीवर आहे. सरकार आणि कामगार नेते केवळ मलिदा खाण्यासाठीच. काही जण दुर्घटना घडली की झेंडे घेऊन आंदोलन करतील. कंपनीसोबत ‘सेटिंग’ करून आपले उखळ पांढरे करतील. मृत मजुरांच्या कुटुंबांचे काय, याचे कोणीही उत्तर देणार नाही. सरकारकडून थातूरमातूर चौकशी होईल. कायदेच कंपनी मालकांचे बटिक झाल्याने कामगारांना न्याय तरी मिळणार काय? असे प्रश्न सतावत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.