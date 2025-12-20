विदर्भ

Tank Tower Accident: अन् सहा संसाराचे दिवे अकालीच विझले! बुटीबोरी दुर्घटनेने कोलमडले कुटुंब; कंपनीचा बेजबाबदारपणा चव्हाट्यावर

Tragic Industrial Accident in Butibori MIDC: बुटीबोरी एमआयडीसीतील अवाडा कंपनीत टाकी कोसळून सहा कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू. कामगार सुरक्षा, नियमांची अंमलबजावणी आणि प्रशासनिक जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.
Tank Tower Accident

Tank Tower Accident

चंद्रशेखर महाजन
नागपूर : सकाळी दोन घासांसाठी घराबाहेर पडलेले हात संध्याकाळी परतलेच नाहीत. बुटीबोरी एमआयडीसीतील अवाडा कंपनीत कोसळलेल्या टँक टॉवरमुळे सहा कामगारांचे जीव गेले अन् सहा कुटुंबांचे भविष्यही मलब्याखाली गाडले गेले. एका क्षणात कामाची जागा शापित झाली आणि उद्योगाच्या सावलीत जगणाऱ्या मजुरांच्या वेदना उफाळून आल्या. या घटनेने कंपनीची व सरकारच्या कामगार धोरणाची लक्तरे चव्हाट्यावर आणली.

