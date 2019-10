पहाटेपासूनच उमेदवारांची लगबग 

अमरावती: विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाचा दिवस जवळ येत असतानाच अधिकाधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा उमेदवारांचा प्रयत्न सुरू आहे. रविवारी (ता.13) सुटीच्या दिवशीची संधी साधत सर्वपक्षीय उमेदवारांनी सकाळपासूनच मतदारांशी गाठीभेटीचा योग जुळवून आणला.

विधानसभा निवडणुकीचे मतदान 21 ऑक्‍टोबरला असून त्यादृष्टीने उमेदवारांनी प्रचारात रंगत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पदयात्रा, मेळावे, मतदारांशी प्रत्यक्ष संवाद आदींच्या माध्यमातून आपली भूमिका पटवून देण्याचा प्रयत्न उमेदवार व त्यांचे समर्थक करीत आहेत. रविवार वगळता अन्य दिवशी अनेक मतदार सकाळीच नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त घराबाहेर पडत असतात. त्यामुळे त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क होतोच असे नाही, त्यामुळेच रविवारचा सुटीचा दिवस पाहून उमेदवारांनी आपल्या गाठीभेटींचे नियोजन केले. केवळ पदयात्राच नव्हे तर कॉर्नर सभा, बैठकांचे नियोजनसुद्धा करण्यात आले. मुख्य चौकातूनच फेऱ्या

शहरातील प्रमुख परिसर गांधी चौक, जवाहरगेट, सराफा बाजार, भाजीबाजार, खरकाडीपुरा, अंबागेट, मुधोळकर पेठ, बालाजीप्लॉट, रुक्‍मिणीनगर, राजापेठ, शंकरनगर यासह अन्य भागांमध्ये प्रमुख उमेदवारांसह अपक्षांनी प्रचारफेरी काढली. केवळ सहा दिवस

जाहीर प्रचारासाठी आता उमेदवाराकडे केवळ सहा दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. शनिवारी (ता.19) सायंकाळी प्रचारतोफा थंडावणार आहेत. त्यामुळे कमी वेळेत जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान उमेदवारांपुढे आहे.



