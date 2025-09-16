विदर्भ

Buldhana Accident: मोताळा मलकापूर मार्गावर अपघात; चारचाकीची अ‍ॅपेरिक्षाला धडक, युवक ठार

Accident News: भरधाव चारचाकी वाहनाने मालवाहू अ‍ॅपेरिक्षाला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने एक युवक ठार झाल्याची घटना मोताळा ते मलकापूर मार्गावरील घुस्सर फाट्यानजीक रविवारी (ता. १४) रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास घडली.
Buldhana Accident

Buldhana Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मोताळा : भरधाव चारचाकी वाहनाने मालवाहू अ‍ॅपेरिक्षाला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने एक युवक ठार झाल्याची घटना मोताळा ते मलकापूर मार्गावरील घुस्सर फाट्यानजीक रविवारी (ता. १४) रात्री साडेनऊ वाजताच्या सुमारास घडली.

Motala
Vehicle
accident
car
road accident
Traffic

