क्षुल्लक कारणावरून कारच्या काचा फोडल्या

नागपूर : हॉटेलमध्ये वाढदिवसाची पार्टी साजरी करण्यासाठी आलेल्या तरुणाच्या कारच्या काचा फोडल्याची घटना बजाजनगर चौकातील फॉर्म हाउस किचनसमोर घडली. राजकीय पक्षातील चर्चेत असलेल्या नेत्याच्या मुलाने हे कृत्य केल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात बजाजनगर पोलिस माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्रमणीनगर येथे राहणारा प्रमोद राजेंद्र कांबळे (29) हा फॉर्म हाउस किचनमध्ये मित्राच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने पार्टीसाठी आला होता. त्याने हॉटेलसमोर मालकाची एमएच 14 ईयू 5373 क्रमांकाची मर्सडिज उभी केली होती. याच हॉटेलमध्ये राजकीय पक्षाच्या नेत्याचा मुलगा मित्रांसोबत जेवण करण्यासाठी आला होता. धक्का लागल्याच्या कारणावरून प्रमोद व नगरसेविकेच्या मुलामध्ये वाद झाला. या वादावादीनंतर रात्री 1.50च्या सुमारास प्रमोद हॉटेलमधून बाहेर आला. कारमध्ये बसून तो बजाजनगरकडून काचीपुऱ्याकडे येत होता. यावेळी नगरसेविकेच्या मुलाने व मित्रांनी प्रमोदची कार अडविली व कारमधून बाहेर खेचले. त्यानंतर कारच्या दोन्ही बाजूकडील काचा फोडल्या. तसेच प्रमोदला हातबुक्कीने मारहाण केली. प्रमोदच्या तक्रारीवरून बजाजनगर पोलिसांनी अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

