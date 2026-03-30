Amravati News: सेंट्रल बँकेत तीन कोटींचा अपहार; न केलेल्या कामाचे देयके काढून पैसा खिशात

अमरावती: अमरावती येथील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या क्षेत्रीय कार्यालयात तीन वर्षांमध्ये अॅडव्हरटाइज व स्टेशनरी खरेदीचे बनावट टेंडर प्रोसेस राबवून दोन कोटी ९५ लाख ४९ हजार ४२१ रुपयांच्या रकमेचा अपहार करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या प्रकरणात स्टेशनरी खरेदी किंवा जाहिराती न करताच देयके वितरित केल्याचे दिसून आले आहे..गाडगेनगर पोलिसांनी याप्रकरणात रविवारी (ता. २९) तत्कालीन कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसह त्यांचे काही निकटवर्तीय नातेवाईक, अशा एकूण दहा जणांविरुद्ध अपहार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये संशयित अंकित ए. वर्मा, स्वप्नील डोले, राजेश भेडीराम डोंगरे, अतुल व्यंकटराव लांगे, कार्तिक कल्याण लांगे, अमोल लांगे, अभिजित भनग यांच्यासह चार महिला, अशी फसवणूक व अपहाराचा गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे असल्याची माहिती गाडगेनगरचे पोलिस निरीक्षक गोरखनाथ जाधव यांनी दिली. २० मार्च २०२२ ते ११ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत हा कोट्यवधींचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते..सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी सुनील देवस्वरूप पाण्डेय यांच्या तक्रारीवरून गाडगेनगर पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला. ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला, त्यात बँकेचे तत्कालीन कर्मचारी, अधिकारी, त्यांचेच जवळचे नातेवाईक आणि काही खासगी व्यक्तींचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे..बँकेने तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये विविध प्रकारच्या जाहिरातीचे टेंडर काढल्याचे कागदोपत्री दाखविले. शिवाय याच कालावधीत संबंधितांनी काही खासगी व्यक्तींना हाताशी धरून स्टेशनरी खरेदी केल्याचेही अधिकृत टेंडर काढले. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली. त्या अधिकृत देयकाची रक्कमसुद्धा ज्या कंत्राटदाराला काम दिल्याचे दाखविले होते, त्याला पेमेंटसुद्धा बँकेच्या खात्यामधून केल्याचे आर्थिक उलाढालीवरून दिसून येते. वास्तविक पाहता स्टेशनरी खरेदी किंवा जाहिराती न करताच देयके वितरित केल्याचे दिसून येते..आर्थिक उलाढालीमुळे प्रकार उघडकीसज्यांना कंत्राटदार म्हणून नियुक्त केल्याचे कागदोपत्री दाखविले, त्या ठराविक लोकांच्या खात्यात एकापाठोपाठ एक देयक जमा होत गेले. त्यानंतर त्याच व्यक्तीने बँकेच्या तत्कालीन कर्मचाऱ्यांच्याही खात्यात पैसे पाठविले. त्यामुळे हा गुन्हा उघडकीस आल्याची माहिती आहे.."कोट्यवधींच्या रकमेचा अपहाराचा गुन्हा दाखल झाल्याने बँकेकडून त्या कालावधीतील अंकेक्षण अहवालाची प्रत, इतर दस्तऐवज तपासाकरिता मागून चौकशी केल्या जाईल."- गोरखनाथ जाधवपोलिस निरीक्षक,गाडगेनगर, अमरावती.