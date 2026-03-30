विदर्भ

Amravati News: सेंट्रल बँकेत तीन कोटींचा अपहार; न केलेल्या कामाचे देयके काढून पैसा खिशात

Police FIR Against Employees and Relatives: अमरावती येथील सेंट्रल बँकेत तीन वर्षांत २ कोटी ९५ लाखांचा घोटाळा उघडकीस आला. स्टेशनरी व जाहिराती न करताच देयके खिशात जाईल अशी फसवणूक झाली.
अमरावती: अमरावती येथील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या क्षेत्रीय कार्यालयात तीन वर्षांमध्ये अ‍ॅडव्हरटाइज व स्टेशनरी खरेदीचे बनावट टेंडर प्रोसेस राबवून दोन कोटी ९५ लाख ४९ हजार ४२१ रुपयांच्या रकमेचा अपहार करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या प्रकरणात स्टेशनरी खरेदी किंवा जाहिराती न करताच देयके वितरित केल्याचे दिसून आले आहे.

Related Stories

No stories found.