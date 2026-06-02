Chandrapur: बोर नावाचे प्राचीन गाव सापडले, इतिहास अभ्यासकांचा दावा; पाषाणयुगीन वस्ती, सातवाहन ते यादव काळ

चंद्रपूर: इरई आणि झरपट नदीच्या संगमाजवळ पूर क्षेत्राबाहेर प्राचीन गावाचे संशोधन करताना बोर नावाचे एक नष्ट झालेले गाष संशोधकांना आढळले आहे. नदी संगमाजवळ हे गाव आढळल्याचा दावा अभ्यासक आणि संशोधक प्रा. सुरेश चोपणे यांना केला आहे..हे गाव बोर रीठ म्हणून गावकन्यांना परिचित असून, ते गवळी गाव असेल असे त्यांना वाटते. मात्र, प्रा. सुरेश चोपणे यांना संशोधनात तिथे १० हजार वर्षांपूर्वीची पाषाणयुगीन अवजारे, तीन हजार वर्षे जुन्या दगडांच्या वस्तु, दोन हजार वर्षे जुने मडके, प्राण्यांची हाडे, दात आणि लोह वितळवणान्या भट्टीचे लोहखडक आढळले..Pune Politics: महापालिकेपासून विधान परिषदपर्यंत ‘साखरपेरणी’; विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीमागील राजकीय गणित, पुण्यात दोन दिवसांतच फिरली समीकरणे.इथे एक प्राचीन मंदिरही होते. त्याची दोन शिवलिंग आणि मंदिराचे काही अवशेषसुद्धा आहेत. अलीकडच्या काळात या जागेवर हनुमान मंदिर बांधलेले आहे. काही वर्षापूर्वी स्थानिक शेतकऱ्यांना प्राचीन नाणी आणि अलंकार सापडले होते. आज तेथे पडलेल्या घरामुळे टेकडी तयार झाली आहे. अजून उत्खनन केल्यास अनेक पुरावे मिळू शकतात, असा प्रा. चोपगे यांचा दाषा आहे..गोंड राजाने चंद्रपूर बसविले असले तरी त्यापूर्वी झटपट आणि इरई नदीजवळ पाषाणयुगीन काळात ५० हजार वर्षांपासून मानवाची वस्ती होती. अंदाजे पाच हजार वर्षापासून आदिवासी वस्ती करून राहायला लागले. पूर्वी सर्वत्र बारमाही नद्यांजवळच गावे असायची. तीन हजार वर्षापूर्वी झरपट नदीजवळ पापामिया टेकडीजवळ गाव होते. इरई नदीजवळच्या आजच्या आरवर गावाजवळ, होमिओपॅथी कॉलेजजवळ तसेच पठाणपुरागेटच्या जवळ केवळ काही अंतरावर नदी संगमापासून एक किमी अंतरावर बोर रीठ आहे. संगमाजवळही माना गाव आहे. बहुधा लालपेठ, बाबूपेठ कदाचित याच गावांना हिंदू काळात लोकपूर आणि इंदुपुर म्हणत असावे, असेही प्रा. चोपणे यांनी सांगितले, चंद्रपूर जिल्ह्यात गोंड राजापूर्वी भद्रावती आणि भटाळा ही सर्वांत मोठी गावे आणि व्यापार केंद्र होते..पाषाणयुगीन वस्तीचंद्रपूर शहराचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येथे की इरई आणि झारपट नदीमुळे येथे आदिमानव राहत होते. दाताळा, नागाळा, देवाडा आणि आरवट या सर्व क्षेत्रांत देशातील सर्वांत मोठे पाषानयुगीन स्थळ आहे. येथे सर्वाधिक पाषाणयुगीन अवजारे सापडली आहेत. पापामिया टेवडीजवळ दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे पाषाणयुगीन स्थळ आढळले आहे. याच ठिकाणी शिवलिंग आणि हत्तीचे शिल्प सापडले आहे..Koyna Hydropower : पायथा विद्युतगृहाने रचला इतिहास! कोयनेतून विक्रमी ३२७४.४१ दशलक्ष युनिट वीज; प्रथमच २१६.४६ दशलक्ष युनिट वीजनिर्मितीचा टप्पा .सातवाहन ते यादव काळचंद्रपूर जवळील बोर रीठ ही प्राचीन वस्ती आहे. कारण इथे एकाच ठिकाणी पाषाणयुगीन अवजारे, दोन हजार वर्षांपूर्वीचे सातवाहन कालीन पुरावे, दीड हजार वर्षांपूर्वीचे वाकाटक आणि बाराव्या शतकानंतरचे यादवकालीन पुरावे आढळले आहेत. चंद्रपूरजवळील सर्व गावांत बोर रीठ हे सर्वाधिक प्राचीन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.