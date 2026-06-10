अंगणवाड्यांचा संसार 'भाड्याच्या' घरात! शासनावर लाखोंचा बोजा; स्वतंत्र इमारतींची अंगणवाड्यांना प्रतीक्षा

श्रीकांत पेशट्टीवार चंद्रपूर : पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या जिल्ह्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश अंगणवाड्यांचा कारभार कित्येक वर्षांपासून भाड्याच्या घरांत सुरू आहे. शहरी भागात जागेचा अभाव, तर ग्रामीण भागात निधीची कमतरता यामुळे अनेक अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारती उपलब्ध झालेल्या नाहीत. परिणामी, दरवर्षी भाड्यापोटी शासनाला लाखो रुपये खर्च करावे लागत आहेत..जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत अंगणवाड्या चालविल्या जातात. जिल्ह्यात एकूण २ हजार ४४७ अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी २ हजार २९६ अंगणवाड्यांना स्वतंत्र इमारती आहेत, तर ७३ अंगणवाड्या गावांमधील भाड्याच्या घरांत सुरू आहेत. या अंगणवाड्यांसाठी दरमहा दीड हजार रुपये भाडे दिले जाते. तालुकास्तरीय कार्यालयांकडून दर महिन्याला भाड्याच्या देयकांची मागणी केली जाते. ही मागणी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे आल्यानंतर आयुक्तालयाकडे पाठविली जाते. तेथून निधी प्राप्त झाल्यानंतर घरमालकांना भाड्याची रक्कम अदा केली जाते. यंदाच्या सत्रात ५० नवीन अंगणवाड्या प्रस्तावित असल्याची माहिती विभागाने दिली. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यानंतर नवीन अंगणवाड्यांच्या इमारतींचे बांधकाम करण्यात येणार आहे..PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमध्ये ६० टक्के मतदान; काही केंद्रांवर सायंकाळीही रांगा.महापालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांतही मोठ्या प्रमाणावर अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. पूर्वी शहरी प्रकल्पांतर्गत चालणाऱ्या अंगणवाड्यांचे आता स्वतंत्र वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये चंद्रपूर शहर प्रकल्प, चंद्रपूर (उत्तर) आणि चंद्रपूर (दक्षिण) या प्रकल्पांचा समावेश आहे.चंद्रपूर शहर प्रकल्पांतर्गत १५९ अंगणवाड्या आहेत. या सर्व अंगणवाड्या भाड्याच्या घरांत सुरू असून त्यासाठी दरमहा तीन हजार रुपये भाडे दिले जाते..शहरात जागेचा अभाव असल्याने अंगणवाड्यांसाठी स्वतंत्र इमारती उभारणे शक्य नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. चंद्रपूर (उत्तर) प्रकल्पात भद्रावती, वरोरा, ब्रह्मपुरी, चिमूर, नागभीड आणि सिंदेवाही या तालुक्यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात १६१ अंगणवाड्या असून त्यापैकी २१ अंगणवाड्या भाड्याच्या घरांत सुरू आहेत. या अंगणवाड्यांचे भाडे दीड हजार ते दोन हजार रुपये आहे. चंद्रपूर (दक्षिण) प्रकल्पात गोंडपिंपरी, पोंभूर्णा, जिवती, सावली, मूल, राजुरा, गडचांदूर आणि घुग्घुस या भागांचा समावेश आहे..Premium|Indian middle class struggles : एआयची अस्थिर नोकरी, महागाईचा घाला; भारतीय मध्यमवर्गाची ताठ मानेने जगण्यासाठीची दुहेरी लढाई.या प्रकल्पात १९५ अंगणवाड्या असून त्यापैकी ९४ अंगणवाड्या भाड्याच्या घरांत सुरू आहेत. नगर परिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील अंगणवाड्यांसाठी तीन हजार रुपये भाडे दिले जाते.नगर परिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रात जागा उपलब्ध असली तरी बांधकामासाठी निधी मिळत नसल्याने अनेक अंगणवाड्या आजही भाड्याच्या घरांत सुरू असल्याचे वास्तव आहे..शहरात जागेचा, गावात निधीचा अभावमहापालिका क्षेत्रात जागा उपलब्ध होत नसल्याने अंगणवाड्यांच्या इमारती बांधणे कठीण ठरत आहे. दुसरीकडे नगर परिषद आणि नगरपंचायत क्षेत्रांत जागा असली तरी बांधकामासाठी आवश्यक निधी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून अंगणवाड्या भाड्याच्या घरांतच सुरू आहेत.जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाला शेष निधी आणि इतर योजनांतून निधी उपलब्ध होतो. त्यातून काही अंगणवाड्यांची बांधकामे केली जातात. मात्र, शहरी प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद नसल्याने भाड्याच्या जागांवरच अंगणवाड्या चालवाव्या लागत आहेत..क्षेत्रनिहाय भाड्याच्या अंगणवाड्यामनपा क्षेत्र : १५९जिल्हा परिषद : ७३चंद्रपूर (उत्तर) : २१चंद्रपूर (दक्षिण) : ९४.भाड्यावर दरवर्षी लाखोंचा खर्चजिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत ७३ अंगणवाड्या भाड्याच्या घरांत सुरू आहेत. प्रत्येक अंगणवाडीसाठी दरमहा दीड हजार रुपये भाडे दिले जाते. त्यामुळे महिन्याला एक लाख रुपयांहून अधिक खर्च होतो. वर्षभरात हा खर्च १३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक होतो. याशिवाय शहरी भागातील अंगणवाड्यांसाठी दरमहा तीन हजार रुपये भाडे दिले जात असल्याने त्यावरही दरवर्षी लाखो रुपये खर्च होत आहेत.शहरी प्रकल्पातील शंभर टक्के अंगणवाड्या किरायाच्या घरात सुरू आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश ठिकाणी इमारती झाल्या असल्या तरी काही ठिकाणी किरायाच्या घरात आहेत. किरायाच्या ठिकाणी प्रशस्त जागा नसते. अंगणवाड्यांचे कोंडवाडे झाले आहेत, अशी प्रतिक्रिया अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. रमेशचंद्र दहीवडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.