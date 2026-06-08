विदर्भ

Chandrapur: दोनशे मीटर परिसरात नो पार्किंग झोन; चंद्रपूर बसस्थानक; खासगी प्रवासी वाहनांवर कारवाई

200-Meter No Parking Zone Declared Around Bus Stand: चंद्रपूर बसस्थानक परिसरात २०० मीटरपर्यंत नो पार्किंग झोन लागू करण्यात आला असून खासगी प्रवासी वाहनांवर कारवाईची मोहीम सुरू झाली आहे.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर: राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकाच्या दोनशे मीटर परिसरात नो पार्किंग झोन लागू करण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना खासगी प्रवासी वाहनांवर कारवाई केली जाणार आहे. ६ ते १५ जून या कालावधीत धडक कारवाई केली जाणार आहे.

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