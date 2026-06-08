Chandrapur: दोनशे मीटर परिसरात नो पार्किंग झोन; चंद्रपूर बसस्थानक; खासगी प्रवासी वाहनांवर कारवाई

चंद्रपूर: राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकाच्या दोनशे मीटर परिसरात नो पार्किंग झोन लागू करण्यात आला आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना खासगी प्रवासी वाहनांवर कारवाई केली जाणार आहे. ६ ते १५ जून या कालावधीत धडक कारवाई केली जाणार आहे. .उच्च न्यायालय औरंगाबाद व नागपूर खांडपीठाने अवैध प्रवाशी वाहतुकीबाबत दिलेल्या निकालात राज्य शासनाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसस्थानकाच्या २०० मीटर परिसरातील क्षेत्र खासगी वाहतूकदारासाठी निषेध क्षेत्र म्हणून जाहीर केले..Sangli Crime News : 3 लाखांची सुपारी अन् अपघाताचा बनाव! विम्याचे 30 लाख मिळवण्यासाठी भावोजीचा गेम करणाऱ्या मेहुण्याला पुराव्यासह बेड्या.मात्र, त्यानंतर या आदेशाचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व विभागीय पातळीवर ही मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाचे मोठे नुकसान होत आहे..त्यामुळे आता अवैध प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई केली जाणार आहे. चंद्रपूर विभागात सुरक्षा व दक्षता अधिकारी किरण नागमोते यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबविली जाणार आहे.विभागातील अधिकारी,पर्यवेक्षक, आगार प्रशासन आणि स्थानिक पोलिसांच्या समन्वयातून अवैध प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..Konkan Railway Recruitment : कोकण रेल्वेचा अजब कारभार! 132 पदांसाठी भरती कोकणात, पण मुलाखती चक्क आंध्र प्रदेशात; स्थानिक तरुणांमध्ये तीव्र संताप.चंद्रपूर बसस्थानकासह मुल, घुग्गुस, वरोरा, चिमूर, बल्लारशाह, राजुरा आणि भद्रावती येथील बसस्थानक परिसरात ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे. अवैध प्रवासी वाहतुकीचा मोठा फटका एसटी महामंडळाला बसत आहे. त्यामुळे बसस्थानक परिसरात २०० मीटर नो पार्किंग झोनची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात येणार आहे. १५ जूनपर्यंत सुरू असलेल्या या मोहीमेमुळे एसटीच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशी माहिती चंद्रपूर आगाराचे व्यवस्थापक अंकुश खाडीलकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.