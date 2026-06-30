विदर्भ

Chandrapur: एकाच चितेवर पाच जिवांचा अखेरचा प्रवास; चंद्रपुरातील जीवने कुटुंबाला अश्रुपूर्ण निरोप

Five Members of Jivane Family Cremated Together: समृद्धी महामार्गावरील भीषण अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या चंद्रपूरच्या जीवने कुटुंबातील पाच सदस्यांवर एकाच चितेवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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चंद्रपूर: समृद्धी महामार्गावरील भीषण अपघातात काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या जीवने कुटुंबातील पाच सदस्यांना सोमवारी (ता. २९) चंद्रपुरात शोकाकुल वातावरणात अखेरचा निरोप देण्यात आला. शांतीधाम स्मशानभूमीत एकाच चितेवर पाचही पार्थिवांवर अंत्यसंस्कार होताना उपस्थितांच्या डोळ्यांत अश्रू दाटून आले. हा हृदय पिळवटून टाकणारा प्रसंग उपस्थित सर्वांना हेलावून गेला.

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