Chandrapur: जिल्ह्यासाठी एक लाखांवर मेट्रिक टन खत मंजूर; खरीप हंगाम; चार लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्र

चंद्रपूर: खरीप हंगामाच्या तोंडावर बियाणे, खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात एकूण बियाणे मागणी ६१६१९ क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. रासायनिक खतांचे एप्रिल २०२६ अखेरपर्यंत एक लाख ८० हजार ८०० मेट्रिक टन आवंटन मंजूर आहे. त्यापैकी एक लाख एक हजार ९०९ मेट्रिक टन साठा प्राप्त झाला आहे. त्यातील ४६ हजार ९७४ मेट्रिक टन खताची विक्री झाली आहे. .मधल्या काळात डिझेलची टंचाई निर्माण झाली आहे. परिणामी ऐन शेतमशागतीच्या काळात ट्रॅक्टर आणि मजुरीची साधने ठप्प झाल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात डिझेल मिळत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांच्या होत्या. आता जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना प्राधान्याने डिझेल देण्याबाबत पत्रक काढले..Chandrapur: जलपर्णीच्या विळख्यात मालगुजारी तलाव ; ३५० कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर गदा; मत्स्य व्यावसायिकांचा सात वर्षापासून संघर्ष..त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने ४ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्र नियोजित केले आहे. जिल्ह्यात धानाचे पीक प्रामुख्याने घेतल्या जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून कपाशीला चांगला भाव मिळत आहे. यामुळे आता जिल्ह्यात कपाशीचा पेरा वाढत चालला आहे. यंदा दोन लाख ८ हजार ७८ हजार हेक्टर क्षेत्र कपाशीचे क्षेत्र नियोजित आहे.गेल्या काही वर्षांपासून कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होत आहे. त्यामुळे जून महिन्यात कपाशीची बियाणे विक्री करण्याचे शासनाचे आदेश आहे..मात्र, सिंचनाची सुविधा असलेले बहुतांश शेतकरी कपाशीच्या बियाण्यांसाठी आंध्र, तेलंगणात जातात. तिथे कपाशी बियाणे विक्रीवर बंदी नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल, सावली, सिंदेवाही, नागभीड, ब्रह्मपुरी आणि चिमूर तालुक्यातील काही भागांत धानाचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाते. यंदा १ लाख ९३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर धानाचे पिकाचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यापेक्षा हा आकडा वाढू शकतो, अशी शक्यता कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे..धानापाठोपाठ कपाशीचे पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. मागीलवर्षी जिल्ह्यात १ लाख ९५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड करण्यात आली होती. यंदा त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने २ लाख ८ हजार ७८ हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीचे नियोजन केले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सोयाबीनवर कीडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. त्यामुळे सोयाबीन क्षेत्र घटत चालले आहे. यंदा ५० हजार हेक्टर क्षेत्र नियोजित करण्यात आले आहे. तुर ३५ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रावर घेतले जाईल..Premium|MSCI Rebalancing Impact : शेअर बाजारातील ‘कन्सॉलिडेशन’ कायम; गुंतवणूकदारांसमोर नवे प्रश्न.इन्फो..खरीप हंगामातील पिके, त्याचे क्षेत्रधान - १ लाख ९३ हजार ५०० हेक्टरकापूस- २ लाख ८ हजार ७८ हेक्टरसोयाबीन-५० हजार हेक्टरतुर-३५ हजार ७०० हेक्टर."जिल्ह्यात खतांची टंचाई नाही. शेतकऱ्यांच्या अनावश्यक अफवांना बळी पडू नये. जिल्ह्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. खतांची लिंकिंग करणा-या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत."-श्री. राजपूत, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.