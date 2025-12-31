विदर्भ

Chandrapur Crime : पद्मश्री नामांकित डॉक्टरांचा तपास; अवैध किडनी व्यवहारातील मोठे खुलासे; चंद्रपूर पोलिसांची विशेष कारवाई सुरु!

Kidney Investigation : चंद्रपूर आणि नागभीडमध्ये किडनी व्यवहार प्रकरणावर पोलिस तपास वेगाने सुरू आहे. पद्मश्री नामांकित डॉक्टरांसह अन्य महत्त्वाच्या व्यक्तींचा सहभाग समोर आला असून पुढील चौकशी सुरू आहे.
Investigation into kidney transactions exposes major medical practitioners

सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर : किडनी विक्री प्रकरणात देशातील दोन प्रतिष्ठित डॉक्टरांची नावे समोर आल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रातील आणखी काही ‘बडे मासे’ पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासाला वेग आला असून, कोलकाता येथील ज्या पॅथॉलॉजीमध्ये रक्तचाचण्या करण्यात आल्या होत्या, तेथे तपासासाठी नागभीड तालुक्यातील रोशन कुडे यांना घेऊन विशेष तपास पथक आज बुधवारला रवाना झाले आहे.

